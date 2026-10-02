Stars ‚The Chairman‘: Eddie Murphy übernimmt erstmals Hauptrolle in Live-Action-Serie

Eddie Murphy - AVALON - Los Angeles - July - 2025 - The Pickup premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 14:00 Uhr

Comedy-Star Eddie Murphy war bislang noch nie in einer Live-Action-TV-Serie zu sehen, doch das ändert sich nun.

Eddie Murphy wird mit ‚The Chairman‘ erstmals in einer eigenen Live-Action-Serie zu sehen sein.

Der 65-Jährige, der seine Karriere bei ‚Saturday Night Live!‘ begann und anschließend eine große Kinokarriere mit rund 40 Rollen startete, hat bislang noch nie die Hauptrolle in einer eigenen Live-Action-Fernsehserie übernommen. Wie unter anderem ‚Variety‘ und ‚Deadline‘ berichten, wurde Murphy für ‚The Chairman‘ von ‚Mad Men‘-Schöpfer Matthew Weiner verpflichtet.

Die Serie befindet sich derzeit beim Streamingdienst Peacock in der Entwicklung und wartet noch auf die offizielle Freigabe. Details zur Handlung werden bislang unter Verschluss gehalten. Weiner ist als Drehbuchautor und ausführender Produzent an Bord. Für den 61-Jährigen ist es das erste Serienprojekt seit ‚The Romanoffs‘ aus dem Jahr 2018, das von einem Sender oder Streamingdienst aufgenommen wurde. Auch die Produzenten von ‚Yellowstone‘, Universal Television und 101 Studios, sind an dem Projekt beteiligt. 101 Studios stehen unter anderem auch hinter Serien wie ‚Landman‘ und ‚MobLand‘.

Seit seinem Abschied von ‚SNL‘ nach vier Staffeln im Jahr 1984 konzentrierte sich Murphy vor allem auf Stand-up-Comedy-Specials und Kinofilme. Dazu zählen unter anderem ‚Der Prinz aus Zamunda‘, ‚Dr. Dolittle‘ und die ‚Beverly Hills Cop‘-Reihe. Eine Drehbuchrolle im Fernsehen hatte er in der Vergangenheit bereits, allerdings nur als Sprecher: Murphy lieh Figuren in seiner eigenen Animationsserie ‚The PJs‘ seine Stimme.

Im vergangenen Jahr betonte Murphy, dass ihn Auszeichnungen und Anerkennung nicht antreiben. Stattdessen wolle sich der Darsteller darauf konzentrieren, „gute Sachen“ zu machen. Auf die Frage, ob er noch über mögliche Auszeichnungen nachdenke, sagte er gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich habe eine Menge Trophäen. Ich habe alles außer einem Oscar, und ich denke nicht: ‚Das wird den Oscar bekommen.‘ Tatsache ist: Wenn ich nie einen Oscar gewinne, werden sie mir irgendwann einen Ehren-Oscar geben, wenn ich 90 Jahre alt bin.“ Zuletzt war Murphy 2025 in der Heist-Komödie ‚The Pickup‘ sowie in der Netflix-Dokum ‚Being Eddie‘ zu sehen. Im kommenden Jahr wird er außerdem als Stimme des Esels in ‚Shrek 5‘ zurückkehren.