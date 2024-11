Musik The Edge: U2 arbeiten an ihrem nächsten Album

The Edge - U2 The Joshua Tree Tour 2019 Seoul - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2024, 16:00 Uhr

The Edge enthüllte, dass U2 „furchtbar viel Material“ für ihr nächstes Album haben.

Die ,Beautiful Day‘-Künstler arbeiten an ihrem nächsten Studioalbum und der Gitarrist der Band hat jetzt verraten, dass die Musiker aktuell Ideen verdichten, die ihnen während der Coronavirus-Pandemie eingefallen sind.

The Edge verriet in einem Gespräch mit ,Rolling Stone‘: „Wir arbeiten an so vielen verschiedenen Dingen. Während des gesamten Covid-Lockdowns bin ich wie verrückt darauf ausgegangen, Tracks und Ideen für Songs zu kreieren. Also fangen wir damit an, einige davon durchzugehen, und wir haben eine Menge an Material, das wir durcharbeiten müssen, um zu schauen, was es sein wird. Und ich schätze, dass wir uns in dieser großartigen Flitterwoche-Phase viel experimentieren werden und wir betrachten alle möglichen musikalischen Themen.“ The Edge glaubt, dass die Gitarre auf dem nächsten Album der Stars eine große Rolle spielen wird, obwohl er darauf besteht, dass es keine Heavy-Rock-LP sein wird. Der 63-jährige Musiker fügte hinzu: „Ich denke, dass die Gitarre ein großer Teil der nächsten Platte sein wird, aber ich glaube nicht, dass es ein Heavy-Rock-Album sein wird. Ich denke, dass es eine ganz andere Art der Verwendung der Gitarre sein wird, es wird kein reines Rock-Ding sein. Das haben wir nie gemacht. Das ist einfach nicht unsere Art.“