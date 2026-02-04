Musik The Fratellis: Nach Tour-Absage wollen sie ’so schnell wie möglich‘ auf Bühne zurückkehren

The Fratellis - O2 Silver Clef Awards 2008 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2026, 18:00 Uhr

Die britische Rockband hätte in dieser Woche eigentlich mit ihrer Konzertreihe starten sollen.

The Fratellis haben versprochen, „so schnell wie möglich wieder auf die Bühne zurückzukehren“, nachdem sie ihre Tour absagen mussten.

Die britische Rockband hätte in dieser Woche mit einer Reihe von Konzerten starten sollen, um 20 Jahre seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums ‚Costello Music‘ von 2006 zu feiern. Die Termine wurden jedoch wenige Tage vorher abgesagt, da Frontmann Jon Fratelli „anhaltende gesundheitliche Probleme“ hat.

Die Rocker hoffen nun, sehr bald wieder auftreten zu können. In einem Instagram-Statement erklärten sie: „Wir sind wirklich traurig, ankündigen zu müssen, dass unsere ‚Costello Music 20th Anniversary‘-Tour verschoben wurde. Leider kann Jon im Moment nicht auftreten, da er anhaltende gesundheitliche Probleme hat. Da die Tour so kurz bevorstand, bricht uns diese Entscheidung musikalisch das Herz, aber angesichts ärztlicher Empfehlung, dass Jon sich Zeit zur Genesung nimmt, ist dies die einzig vernünftige Option.“

The Fratellis enthüllten, dass sie bereits kurz nach der Band-Gründung mit einem ernsthaften medizinischen Problem konfrontiert waren. Dieses hätte ihren Traum von einer Musikkarriere beinahe beendet. Doch die Bandmitglieder weigerten sich, sich geschlagen zu geben. In dem Statement hieß es weiter: „‚Nein‘ zu akzeptieren war keine Option. Wir hatten Dinge zu erledigen. Wir gingen dorthin, wo wir hinwollten. Ende.“

Mit Blick auf die Gegenwart fügten die ‚Chelsea Dagger‘-Interpreten hinzu: „Mit ein wenig Zeit werden wir jetzt tun, was wir damals getan haben … alles, um so schnell wie möglich wieder auf die Bühne zurückzukehren und Musik für alle zu spielen, die unsere Sache genauso lieben wie wir.“ Die geplanten Festivalauftritte im Sommer sollen weiterhin gespielt werden. Außerdem will die Band möglichst bald neue Tourtermine bekannt geben. „Durch die Verschiebung der Tour freuen wir uns umso mehr darauf, viele von euch bei unseren Festivalauftritten im Sommer zu sehen … sie könnten wirklich nicht schnell genug kommen“, betonten die Musiker.