Film ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘-Star Mckenna Grace: Fans werden wegen Joseph Zada ‚heulen‘

Mckenna Grace - Getty - 2024 - iHeartRadio Jingle Ball 2024 Presented By Capital One BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin schwärmt von der Performance ihres Co-Stars im Prequel zu 'Die Tribute von Panem'.

Mckenna Grace hat angedeutet, dass Joseph Zadas Auftritt in ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ das Publikum zum Weinen bringen wird.

Der 20-jährige Schauspieler wird Haymitch Abernathy – die Rolle, die in der ursprünglichen Tetralogie Woody Harrelson spielte – im kommenden Prequel-Film verkörpern. Mckenna versprach nun, dass Zadas Performance in ‚Sunrise on the Reaping‘ die Fans umhauen wird.

Im Gespräch mit ‚Collider‘ verriet die 19-Jährige – die im Film den Distrikt-12-Tribut Maysilee Donner spielt: „Schon seine Performance wird dafür sorgen, dass alle im Kino völlig heulen werden. Es ist heftig. Ich soll das gemeinste, eingebildetste Mädchen der Stadt spielen, aber während ich ihm zuschaue, denke ich nur: Uff, das geht richtig unter die Haut.“

Die ‚Ghostbusters: Legacy‘-Darstellerin fügte hinzu, dass auch Glenn Close und Grace Ackary in ‚Sunrise on the Reaping‘ eine „wirklich fantastische Leistung“ abliefern. „Glenn Close als Drusilla – wir sind alle völlig aus dem Häuschen. Es ist verrückt. Und Grace, die die jüngere Version von Asterid, Katniss’ Mutter, spielt, ist wirklich fantastisch“, schwärmte sie. „Aber für mich ist es einfach verrückt, sie auf der Leinwand zu sehen, weil sie ihr so ähnlich sieht – das ist total abgefahren. Gott, unser gesamter Cast ist einfach so gut. Alle sind so gut.“

‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ basiert auf Suzanne Collins’ Roman von 2025 (deutscher Titel: ‚Die Tribute von Panem L – Der Tag bricht an‘) und ist der zweite Teil ihrer Prequel-Trilogie zu ‚Die Tribute von Panem‘. Die Handlung spielt 24 Jahre vor den Ereignissen der ursprünglichen Reihe und folgt dem 16-jährigen Haymitch Abernathy (Zada), der gezwungen wird, an den gnadenlosen 50. Hungerspielen teilzunehmen, in denen die Zahl der Tribute – und das Blutvergießen – verdoppelt wird. Während Haymitch ums Überleben kämpft, beginnt er, die dunkelsten Geheimnisse des Kapitols aufzudecken und lernt den verheerenden Preis der Rebellion kennen.