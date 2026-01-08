Musik The Killers: Neues Album erst 2027

Bang Showbiz | 08.01.2026, 14:00 Uhr

The Killers werden bis 2027 kein neues Album veröffentlichen.

Die Band hinter ‚All These Things That I’ve Done‘ hat seit ‚Pressure Machine‘ aus dem Jahr 2021 kein Album mehr veröffentlicht, und Frontmann Brandon Flowers hat zugegeben, dass er sich zunächst auf seine beiden kommenden Soloalben konzentrieren möchte, bevor er wieder mit der Band zusammenarbeitet.

Die Zeitung ‚The Sun‘ zitiert ihn mit den Worten: „Ich gehe davon aus, dass ihr 2027 das beste Killers-Album bekommen werdet. Ich habe zwei Alben fertiggestellt. Eines ist fast abgemischt, das andere wird in Kürze folgen. Ich versuche gerade zu entscheiden, wie das logistisch funktionieren soll. Ich hatte viel Spaß dabei, sie in Nashville aufzunehmen. Es ist auf jeden Fall eine Abkehr vom Gewohnten. Ich muss euch alle auf Trab halten.“

Der 44-jährige Sänger erklärte, dass die lange Verzögerung auf die vielen Tourneen zurückzuführen ist, die die Band in den letzten Jahren unternommen hat, obwohl sie dennoch „hier und da“ Zeit gefunden hat, gemeinsam Songs zu schreiben. „2022 sind wir endlich mit Imploding The Mirage auf Tour gegangen. Es war großartig und wir haben über 90 Konzerte gespielt. 2023 haben wir weitere 65 Konzerte gegeben. Nach Covid gab es eine aufgestaute Nachfrage nach diesem gemeinschaftlichen Erlebnis. Hier wird es knifflig. 2024 feierten wir dann 20 Jahre ‚Hot Fuss‘ mit einem Engagement im Caesar’s und 20 Jahre Bandgeschichte mit Rebel Diamonds. Die Produktion und die Zeit, die dafür aufgewendet wurde, haben 2024 komplett ausgelöscht, 2025 war auch schon vorbei, sodass die beiden Soloalben voraussichtlich 2026 erscheinen werden. Wir haben hier und da geschrieben“, so Flowers weiter.