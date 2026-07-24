Musik The Kinks: ‚Wunderbare‘ Versöhnung

Dave Davies The Kinks - 2015 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 11:00 Uhr

The Kinks-Star Dave Davies deutet an, dass er wieder mit seinem Bruder Ray auftreten könnte.

The Kinks-Star Dave Davies hat die Versöhnung mit seinem Bruder Ray als „wunderbar“ bezeichnet und angedeutet, dass sie möglicherweise wieder gemeinsam auftreten könnten.

Die Brüder gründeten die Band in den 1960er-Jahren. Ihre Musikkarriere war jedoch über die Jahre von Streitigkeiten und heftigen Auseinandersetzungen geprägt, die sie schließlich auseinanderbrachten. Heute leben sie auf verschiedenen Kontinenten: Der 82-jährige Ray ist weiterhin in seiner Heimat London ansässig, während der 79-jährige Dave in den USA lebt. Für die Eröffnung einer Kunstausstellung in London fanden die beiden wieder zusammen.

Dave bestätigte, dass die Geschwister inzwischen wieder ein gutes Verhältnis haben. Gegenüber der Zeitung ‚The Times‘ enthüllte er: „Es gab Zeiten, in denen ich ihn nicht ausstehen konnte. Ich bin aus dem Studio gestürmt … [Unsere Beziehung] basierte auf Vertrauen, obwohl wir uns gehasst haben …“ In den vergangenen Jahren haben sich die beiden jedoch wieder angenähert. Dave schließt nicht aus, gemeinsam mit seinem Bruder für ihren ersten gemeinsamen Auftritt seit 2015 wieder auf die Bühne zurückzukehren.

„Es ist wirklich unglaublich, wie eng wir wieder miteinander verbunden sind. Wir genießen die Gesellschaft des anderen. Wir haben uns großartig verstanden“, schilderte er. „Über die Jahre wechselte es immer wieder zwischen sehr gutem und überhaupt keinem Verhältnis, aber seit unserer Kindheit gab es immer eine Art Telepathie zwischen uns.“ Auf die Frage, ob sie wieder gemeinsam auftreten könnten, antwortete Dave: „Ich weiß es nicht, aber man sollte niemals nie sagen.“

Ray hatte zuvor erzählt, dass die beiden ihre Beziehung über das Internet wieder gekittet hätten, da die Entfernung zwischen ihnen eine direkte Kommunikation erschwert habe. Der Musiker berichtete damals gegenüber ‚The Times‘: „Er lebt in New Jersey und ich im Norden Londons, aber das Internet bringt uns zusammen. Die Band ist allerdings wie eine Familie. Man streitet viel und kämpft miteinander, aber man liebt sich trotzdem. Es waren immer wir gegen den Rest der Welt.“

Ray betonte jedoch, dass Fans trotz ihres wiederhergestellten Kontakts keine Wiedervereinigung der Kinks erwarten sollten. „Was neue Aufnahmen oder Auftritte betrifft: Wir werden nie wieder die Kinks sein, die wir einmal waren. Aber wirklich aufgelöst haben wir uns nie“, erklärte er.