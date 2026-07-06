Stars ‚The Masked Singer‘ ist ab jetzt nicht mehr live

Matthias OpdenhÃ¶vel - May 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 14:00 Uhr

'The Masked Singer' ist ab jetzt nicht mehr live.

Für ‚The Masked Singer‘ steht ein bedeutender Umbruch bevor.

Wenn die ProSieben-Erfolgsshow im Herbst in ihre 13. Staffel startet, wird sie erstmals nicht mehr live ausgestrahlt. Damit verabschiedet sich der Sender von einem Markenzeichen, das die deutsche Version des Formats seit ihrem Start einzigartig gemacht hatte. Als ‚The Masked Singer‘ 2019 Premiere feierte, galt die Live-Ausstrahlung als besonderes Alleinstellungsmerkmal der deutschen Adaption. Während internationale Versionen bereits vorproduziert wurden, setzte ProSieben auf Live-Shows – mit großem Erfolg. In den Anfangsjahren erzielte das Format Marktanteile von bis zu 40 Prozent. Doch dieser Höhenflug ist längst vorbei. Wie unter anderem ‚DWDL‘ berichtet, rutschten die Quoten 2024 zeitweise deutlich in den einstelligen Bereich. Zwar konnte sich die Show 2025 etwas stabilisieren, dennoch sah der Sender offenbar Handlungsbedarf.

Die neue Staffel wird deshalb bereits zwischen dem 25. August und dem 11. September vollständig aufgezeichnet. Innerhalb von zweieinhalb Wochen entstehen alle sechs Folgen, anstatt die Produktion über sechs Wochen hinweg live umzusetzen. Das dürfte nicht nur die Kosten senken, sondern bringt laut ProSieben weitere Vorteile. Hannes Hiller, EVP Show, Own IP ProSieben, erklärt: „Wir machen hier genau das, was weltweit längst Standard ist, ob USA oder Großbritannien, andere Länder zeichnen die Show schon immer auf.“ Vor allem bei der Besetzung verspreche die Umstellung neue Möglichkeiten. „Dieser Schritt ermöglicht die Verpflichtung von prominenten Kandidaten, deren Terminkalender eine sechswöchige Live-Präsenz bislang schlichtweg unmöglich gemacht hat“, so Hiller.

Auch am Ablauf der Show wurde gefeilt. Statt wie bisher alle Masken gleichzeitig antreten zu lassen, startet die Staffel mit einer Vorrunde. In den ersten vier Folgen treten jeweils vier unterschiedliche Prominente gegeneinander an. Insgesamt sind damit 16 Masken im Rennen – so viele wie nie zuvor. Pro Vorrunden-Show ziehen zwei Kandidaten ins Halbfinale ein, während die beiden anderen direkt demaskiert werden. Für den Sender bedeutet das allerdings auch, darauf zu hoffen, dass die Identitäten der ausgeschiedenen Stars bis zur Ausstrahlung geheim bleiben.

Trotz des größeren Teilnehmerfeldes bleibt die Staffel bei insgesamt sechs Folgen inklusive Halbfinale und Finale. Moderator Matthias Opdenhövel führt weiterhin durch die Show. Hannes Hiller ist überzeugt, dass die Änderungen dem Format guttun werden: „Unsere Zuschauer lieben die Spannung, die Überraschungen, die Rätsel. Mit dieser neuen Dramaturgie wird ‚The Masked Singer‘ noch überraschender und intensiver.“ Produziert wird die Sendung weiterhin von Endemol Shine Germany. Ein genauer Sendetermin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.