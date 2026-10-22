Musik The Offspring-Gitarrist muss aus gesundheitlichen Gründen pausieren

Kevin Wasserman - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 09:00 Uhr

Kevin Wasserman hat eine unbefristete Bühnenpause während der 'Supercharged'-Tour von The Offspring angekündigt.

Kevin „Noodles“ Wasserman, langjähriger Gitarrist der US-Punkrockband The Offspring, muss wegen eines „ernsten“ Gesundheitsproblems vorerst auf Live-Auftritte verzichten.

Der 63-jährige Musiker, der seit den 1980er-Jahren mit der kalifornischen Band spielt, bestätigte die Entscheidung am Mittwoch (21. Oktober) in einer Mitteilung auf X. Wie lange er ausfallen wird, ließ er offen. Auch die Art seiner Erkrankung gab er nicht bekannt. Die Ankündigung erfolgt während der ‚Supercharged‘-Tour von The Offspring, bei der weitere Konzerte in Kalifornien geplant sind. Noodles betonte, dass seine Bandkollegen hinter seiner Entscheidung stünden und die Gruppe ihre Auftritte ohne ihn fortsetzen wolle.

„Mit großer Traurigkeit muss ich bekannt geben, dass ich mich für eine Weile von Live-Auftritten zurückziehen muss, um ein plötzlich aufgetretenes und ziemlich ernstes Gesundheitsproblem zu behandeln“, erklärte der Gitarrist. Seine Bandkollegen seien „sehr unterstützend“, versicherte er. Zugleich stellte er klar, dass The Offspring auch während seiner Abwesenheit „weiterrocken“ würden. „Ich hoffe, eher früher als später wieder auf der Bühne zu stehen“, ergänzte Noodles. Bis dahin werde er die Fans „von ganzem Herzen vermissen“. Abschließend bedankte er sich für die Unterstützung und dafür, dass die Menschen an ihn dächten.

Unter seinem Beitrag sammelten sich zahlreiche Genesungswünsche. Ein Fan schrieb: „Pass auf dich auf, Noodles! Wir lieben dich alle, du schaffst das.“ Ein anderer kommentierte: „Ich wünsche dir eine vollständige und schnelle Genesung, Noodles.“ The Offspring touren derzeit mit ihrem elften Studioalbum ‚Supercharged‘, das im Oktober 2024 erschien. Zu den Auftritten der Tour gehörte ein Konzert am 16. Januar in Bakersfield, Kalifornien. Weitere Auftritte der Gruppe sind für Samstag (24. Oktober) im Wiltern in Los Angeles sowie für den 7. November im Garden Amp in Garden Grove geplant. Wer Noodles während seiner Pause an der Gitarre ersetzen wird, hat die Band bislang nicht bekannt gegeben.

The Offspring wurden 1984 in Orange County, Kalifornien, von Sänger Bryan „Dexter“ Holland und dem ursprünglichen Bassisten Greg Kriesel, bekannt als Greg K., gegründet. Noodles stieß 1985 dazu und wurde zu einem der dienstältesten Mitglieder. Er begleitete den Aufstieg der Band von der südkalifornischen Punkszene zum internationalen Erfolg.

Auf das selbstbetitelte Debütalbum von 1989 folgte 1992 ‚Ignition‘. Den Durchbruch brachte ‚Smash‘ (1994) mit Hits wie ‚Come Out and Play‘, ‚Self Esteem‘ und ‚Gotta Get Away‘. Das Album wurde zu einem der meistverkauften unabhängig veröffentlichten Rockalben und trug dazu bei, Punkrock in den 1990er-Jahren einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.