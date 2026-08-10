Musik The Weeknd verwirft seine Rücktrittspläne: ‚Ich werde für immer bei euch sein‘

The Weeknd In Concert - Sao Paulo, Brazil 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 11:00 Uhr

The Weeknd verwirft seine Rücktrittspläne: 'Ich werde für immer bei euch sein'.

The Weeknd plant nun doch keinen Rückzug mehr aus dem Musikgeschäft, nachdem er den Gedanken an einen Ruhestand gewissermaßen „ausprobiert“ hat.

Der 36-jährige Singer-Songwriter, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, hatte zuvor angedeutet, sein Künstlername könnte irgendwann endgültig der Vergangenheit angehören. Nun hat er seine Meinung offenbar geändert. Bei einem Konzert in Stockholm erklärte er kürzlich: „Ich werde niemals verschwinden. Ich liebe das hier viel zu sehr, als dass ich jemals verschwinden könnte. Ich habe den Ruhestand ein bisschen ausprobiert, und mir gefällt nicht, wie er sich anfühlt. Ich werde für immer bei euch sein.“

Bereits im Januar 2025 hatte The Weeknd angedeutet, dass er darüber nachdenke, seine Bühnenpersona aufzugeben. Damals sagte der ‚Can’t Feel My Face‘-Sänger gegenüber ‚Variety‘: „Du hast eine Persona, aber dann gibt es auch den ganzen Wettbewerb. Es wird zu einem Hamsterrad: mehr Auszeichnungen, mehr Erfolg, mehr Shows, mehr Alben, mehr Preise und mehr Nummer-eins-Hits. Es hört nie auf, bis man selbst damit aufhört.“ Gleichzeitig stellte der Musiker klar, dass er keineswegs vorhabe, sich tatsächlich vollständig aus der Musikbranche zurückzuziehen.

Im Mai 2025 räumte der Star dann ein, er denke konkret über ein Ende seines Künstlernamens nach. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte er: „Wir denken gerade darüber nach. Ich habe das Gefühl, dass wir noch keine endgültigen Antworten haben. Aber ich habe es noch nicht aufgegeben, weil ich gerade auf Tour bin. Ich muss also weiterhin rausgehen und meine Fans sehen.“ The Weeknd deutete außerdem an, dass er bei seinem Vorhaben, den Künstlernamen abzulegen, bereits vorangekommen sei. Gegenüber dem ‚PEOPLE‘-Magazin erklärte er: „Habe ich angefangen? Ja, es nimmt langsam Gestalt an. Ich bin gerade auf Tour, deshalb kann ich ihn noch nicht vollständig aufgeben.“ Als der Grammy-Gewinner gefragt wurde, ob dieser Gedanke bei ihm besondere Gefühle ausgelöst habe, hielt er sich bedeckt: „Oh, ich kann euch nicht zu viel darüber erzählen.“ Bereits im August des vergangenen Jahres war The Weeknd auf die Möglichkeit angesprochen worden, seinen Künstlernamen irgendwann abzulegen. Damals sagte er der Zeitung ‚The Guardian‘: „Darüber habe ich noch nicht wirklich nachgedacht. Es ist keine kalkulierte Vision.“