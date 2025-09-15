Stars ‚The White Lotus‘: Staffel vier spielt in Südfrankreich

Parker Posey - 77th Primetime Emmy Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2025, 18:00 Uhr

Die nächste Staffel der erfolgreiche HBO-Serie kehrt nach Europa zurück.

Die vierte Staffel von ‚The White Lotus‘ ist in Südfrankreich angesiedelt.

Parker Posey – die in der dritten Staffel der erfolgreichen HBO-Black-Comedy-Drama-Serie die Hausfrau Victoria Ratliff verkörperte – erklärte, dass Serienschöpfer Mike White die Emmy Awards in Los Angeles am Sonntag (14. September) sausen ließ, um die nächste Staffel von ‚The White Lotus‘ zu drehen.

Die Schauspielerin verriet gegenüber ‚Live From E!’–Moderatorin Heather McMahan: „Mike ist gerade im Süden Frankreichs, also wird die vierte Staffel dort spielen.“ Ob sie als Victoria zurückkehren wird, wisse die 56-Jährige allerdings noch nicht. „Ich habe keine Ahnung, ob ich dabei bin“, so Parker, die für ihre Rolle in der in Thailand angesiedelten dritten Staffel als Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie nominiert war. Den Preis erhielt allerdings Katherine LaNasa, die in der HBO-Max-Arztserie ‚The Pitt‘ die Krankenschwester Dana Evans spielt.

Bereits am 4. September berichtete ‚Deadline‘, dass Mike White und HBO sich auf Frankreich als Drehort für die nächste Staffel festgelegt hätten. Nachdem Staffel eins in Hawaii, Staffel zwei in Italien und Staffel drei in Thailand gedreht wurde, passe Südfrankreich perfekt ins Konzept.

Da HBO eine Marketing-Partnerschaft mit der Four-Seasons-Hotelkette hat, die in der Serie die ‚White Lotus‘-Hotels darstellt, spekulieren Fans, dass Staffel vier im luxuriösen Grand-Hôtel du Cap-Ferrat an der Spitze der Halbinsel Cap Ferrat an der Côte d’Azur spielen könnte. Die exklusive Küstenlage ähnele den Resorts der ersten drei Staffeln. Mike White wurde allerdings auch in einem anderen Hotel gesichtet – dem historischen Hotel Negresco in Nizza, wo er Medienberichten zufolge übernachtete. Laut ‚Deadline‘ sei jedoch noch kein Hotel bestätigt, und wie bereits in Staffel drei könnten auch diesmal mehrere Resorts als Drehorte dienen.