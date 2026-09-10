Stars Thorsten Legat kündigt Ende seiner Reality-TV-Karriere an

Thorsten Legat - Gelsenkirchen November 2014 - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 14:00 Uhr

Der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer hat einen neuen Job als Fußballtrainer.

Thorsten Legat beendet seine Reality-TV-Karriere und konzentriert sich künftig wieder auf den Fußball.

Der 57-Jährige war im Laufe der Jahre in Formaten wie ‚Das Sommerhaus der Stars‘, ‚The 50‘ und ‚Das große Promi-Büßen‘ zu sehen. 2016 wagte er sich außerdem ins RTL-Dschungelcamp und belegte dort den dritten Platz. Nun kehrt er zu seiner früheren Leidenschaft zurück: Seit einigen Wochen trainiert Legat den FC Germania Mallorca. Für seinen neuen Job will er dauerhaft auf der Insel leben. Deshalb hat er Konsequenzen gezogen: Mit Reality-TV ist nun Schluss. Im Gespräch mit RTL stellte Legat klar: „In der Reality-Szene bin ich weg.“

Einen einzelnen Drehtag schließe er zwar nicht aus, wochenlange Produktionen seien aber keine Option mehr. „Ich habe eine Verantwortung für meine Jungs“, betonte der Ex-Profikicker. Sein „Hauptfokus“ liege wieder auf dem Fußball. Auf dem Platz hat Legat klare Regeln für seine Spieler: „Wer mich duzt, geht.“ Das Siezen sei für ihn eine Frage des Respekts. „Mein Leben besteht aus Professionalismus“, betonte er. Seine Trainerphilosophie fasste er selbstbewusst zusammen: „Ich bin Thorsten Legat.“

Doch wie kam es eigentlich zu dem überraschenden Engagement? Aleks Petrovic habe ihn angerufen und gefragt, ob er sich den Trainerposten vorstellen könne. „Ich gucke meine Frau an und habe leise rübergerufen: Will der mich verar***en?“, schilderte Legat seine erste Reaktion. Germania Mallorca startet in der achten spanischen Liga. Der Club wird derzeit ausschließlich über Sponsoren finanziert, hat aber große Ambitionen. „In den ersten fünf Jahren wollen wir mindestens drei Aufstiege feiern“, sagte Vereinspräsident Amir Aziz. Ziel sei die fünfte Liga. Der Verein habe sogar schon mit ehemaligen Bundesliga-Spielern gesprochen.

Für seine neue Aufgabe nimmt Thorsten Legat eine schmerzhafte Trennung von seiner Ehefrau Alexandra in Kauf, mit der er seit 30 Jahren verheiratet ist. So lange seien die beiden noch nie voneinander getrennt gewesen. „Ich vermisse meine Frau“, gestand der Ex-Dschungelcamper. Trotzdem wolle er zunächst allein auf Mallorca leben: „Wenn ich hier meine Arbeit habe, kann ich nur hundertprozentig geben, wenn ich alleine bin.“ Alexandra besuche ihn einmal im Monat.