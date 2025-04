Stars Tierschützerin: Andrea Sawatzki pflegt Straßenhunde in Rumänien

Andrea Sawatzki - May 2010 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin setzt sich seit vielen Jahren leidenschaftlich für den Tierschutz ein.

Andrea Sawatzki setzt sich für Straßenhunde in Rumänien ein.

Die 62-jährige Schauspielerin hat ihr Herz für Tiere im Laufe ihrer Karriere bereits des Öfteren bewiesen. Im Jahr 2022 stand Andrea beispielsweise für eine Kampagne der Organisation PETA vor der Kamera, um gegen illegalen Tierhandel zu protestieren. Privat lebt die ‚Bandits‘-Darstellerin ebenfalls mit mehreren Hunden zusammen. Um obdachlosen Vierbeinern ein besseres Leben zu ermöglichen, engagierte sie sich jetzt in einem Tierheim in Rumänien. Auf Instagram teilte Andrea Fotos verschiedener Hunde, die „in letzter Sekunde“ aus einer Tötungsstation in der Stadt Buftea gerettet worden waren. Die Fellnasen wurden mithilfe weiterer Tierschützer in das Tierheim am See in Eisenhüttenstadt gebracht, wo sie jetzt darauf warten, in ein neues Zuhause vermittelt zu werden.

Über die Hunde schreibt Andrea in ihrem Instagram-Beitrag: „Alle sind so glücklich und munter, was für eine Freude, sie nicht mehr in den Todessheltern sehen zu müssen und in Sicherheit zu wissen.“ Dass die bekannte Filmdarstellerin ihre Reichweite nutzt, um den rumänischen Straßenhunden zu helfen, wissen auch die Tierschützer vor Ort zu schätzen. Gegenüber ‚Bild‘ betonte eine Mitarbeiterin, dass die Tiere, die in den Tötungsstationen „in erbärmlichstem Zustand“ untergebracht sind, nur durch das Engagement von Freiwilligen eine Chance auf ein glücklicheres Leben haben.