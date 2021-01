04.01.2021 22:54 Uhr

TikTok-Hetero Candy Ken: 2021 jeden Tag ein neues Kleid

Neues Jahr, neuer Look - TikTok-Multimillionär Candy Ken hat sich einen etwas anderen Neujahrsvorsatz vorgenommen. In diesem Jahr trägt er nur noch Kleider!

Candy Ken(28) hat auf TikTok derzeit rund 11 Millionen Follower. Damit gehört er zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Stars der Plattform – auch wenn er dort für die Weltgemeinschaft in bestem Englisch mit seinem hinreißendem Akzent performt. Kein Wunder, immerhin sticht der gebürtige Österreicher auch durch seinen einzigartig, extrem schrillen Look aus der Masse und scheint sich zudem für nichts zu schade zu sein.

Candy Ken trägt nur noch Kleider

Mehr Sport, gesündere Ernährung oder mit dem Rauchen aufhören sind wohl die typischsten Neujahrsvorsätze der Meisten. Candy Kens Vorsatz ist allerdings genau so verrückt und außergewöhnlich wie er selbst! Der mit Influencerin Baby J verheiratete TikTok-Star will für das komplette Jahr 2021 nur noch Kleider tragen – jeden Tag ein anderes.

Gewichte stemmen im Tüllkleid?!

Der 28-Jährige will allerdings nicht nur im normalen Alltag mit Kleidern rumlaufen sondern auch bei anderen Aktivitäten, wie beim Sport machen. In seinem neuesten YouTube-Video zeigt Candy Ken seinen Fans, auch „Unicorn Family“ genannt, direkt wie das aussieht. In einem weiß pinkem Tüllkleid stämmt der muskulöse Social-Media-Star fleißig Gewichte.

Das ist der Grund für seinen Neujahrsvorsatz

Mit dieser besonderen Aktion möchte er der sogenannten „Toxic Masculinity“ (dt.: toxische Männlichkeit) erneut den Kampf ansagen und Geschlechterrollen aufbrechen, denn das war für ihn der eigentliche Grund als Candy Ken zu starten. „Von Tag eins wird gelehrt, was deine Rolle zu sein hat. Das heißt, Mädchen spielen mit Barbies, Männer mit Spielzeugautos. Diese Rollen funktionieren nicht für jeden.“

Ab 500.000 Abonnenten gibt es ein Baby

Sein Neujahrsvorsatz ist allerdings nicht die erste verrückte Idee von Candy Ken. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Baby J stellen sie ihrer Community eine einzigartige Challenge. Sobald sie auf ihrem YouTube-Kanal „Unicorn Family“ eine halbe Millionen Follower geknackt haben, wollen die beiden Turteltauben versuchen ein gemeinsamen Kind zu bekommen. Noch fehlen Candy Ken und Baby J circa 148.000 bis zu ihrem Ziel.

(AK)