Stars Til Schweiger gerät mit seiner Stiftung in die Kritik

Til Schweiger at Premier of Lieber Kurt Zurich Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2025, 14:00 Uhr

Wohin floss das ganze Geld, dass für den guten Zweck gespendet wurde?

Die ’Til Schweiger Foundation’ gerät wegen mangelnder Transparenz in die Kritik.

Im Jahr 2015 stellte der ‚Keinohrhasen‘-Darsteller seine Stiftung an der Seite zahlreicher prominenter Freunde in der Berliner Kulturbrauerei vor. Mit seiner Organisation hatte Schweiger vor „die Lebensperspektiven von benachteiligten Kindern und Jugendlichen jeglicher Herkunft in Deutschland nachhaltig zu verbessern – und ihnen die Chance für einen guten Start in ihr Leben zu ermöglichen.“ Unter anderem Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, Schauspielkollege Jan Josef Liefers und Ex-Bundestrainer Joachim Löw unterstützten den Filmstar in seinem Vorhaben. Doch wie es scheint, ist seit längerem unklar, wohin die Spenden an die ’Til Schweiger Foundation‘ eigentlich geflossen sind.

Wie unter anderem die ‚Bunte‘ berichtet, wurden in den vergangenen drei Jahren keine Geschäftsberichte mehr auf der Webseite der Stiftung veröffentlicht. Auch über neue Projekte gibt es seit mehr als einem Jahr nichts mehr zu lesen. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) kritisiert dieses Vorgehen. Gegenüber ‚Bunte‘ sagte der Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des Zentralinstituts über die fehlende Transparenz der ’Til Schweiger Foundation‘: „In fast allen dokumentierten Geschäftsjahren ist ein erheblicher Überschuss der gesammelten Spenden über die Mittelbewilligungen zu erkennen. Was mit diesem Überschuss geschehen ist, lassen die freiwillig veröffentlichten Jahresberichte der Stiftung nicht erkennen. Auch der jeweilige Vermögensstand wird nicht öffentlich dargelegt. Damit bieten die Jahresberichte unseres Erachtens nur eine scheinbare und keine wirkliche Transparenz der Finanzlage der Til Schweiger Foundation.“ Auf Nachfrage der Zeitschrift wollte sich Schweiger selbst nicht äußern.