Film Tim Allen enthüllt großen ‚Toy Story 5‘-Spoiler, dessen Aufnahme er ‚gruselig‘ fand

Tim Allen and Buzz Lightyear - FAMOUS - London - May - 2026 - Toy Story 5 UK Launch Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 14:00 Uhr

Der Schauspieler spricht über einen großen 'Toy Story 5'-Spoiler, dem er zunächst skeptisch gegenüber stand.

Tim Allen fand einen wichtigen Handlungspunkt in ‚Toy Story 5‘ zunächst „gruselig“.

Der 73-jährige Schauspieler ist für den neuesten Film der beliebten Disney-Pixar-Reihe als Buzz Lightyear zurückgekehrt. In einem unangenehmen Moment offenbart die Space-Ranger-Actionfigur schließlich ihre wahren Gefühle für Jessie (Joan Cusack), was zu einem überraschenden Kuss zwischen den beiden Spielzeugen führt. Doch für Allen war diese Szene mit Unbehagen verbunden.

„Es war gruselig!“, gestand er gegenüber ‚Us Weekly‘. „Wenn ich ‚Toy Story‘ mache, bin ich buchstäblich ein achtjähriges Kind. Das ist die Persönlichkeit, die ich in Buzz spüre – mein elfjähriges Ich. Also dachte ich: ‚Oh Gott, oh nein, ich mache das wirklich?!'“ Er verglich den unangenehmen Moment damit, eine Liebesszene anzusehen, während seine Töchter Kate (36) und Elizabeth (17) mit ihm im selben Raum sind.

Allen scherzte: „Jedes Mal, wenn eine Kussszene kommt, wird es im Raum plötzlich ganz still. Besonders als Elizabeth noch etwas jünger war.“ Genau so habe er auch in der ‚Toy Story‘-Szene reagiert. „Ich erinnere mich, dass ich, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, sagte: ‚Werdet ihr das wirklich zeigen?'“, verriet der Komiker. „Es ist wie Woodys Glatze. Man bewegt die Figuren irgendwie aus der animierten Welt heraus, und plötzlich geht es um größere dramatische Fragen. Können sie heiraten? Und von da an geht es weiter.“

Der ‚Hör mal, wer da hämmert‘-Star habe inzwischen jedoch erkannt, dass die Szene ihren Platz im Film hat. „Ich habe es geliebt, weil es jeden im Raum betrifft. Erwachsene – und dann die Kinder, die sagen: ‚Igitt!‘ Man bekommt dieses Potpourri an Reaktionen“, erzählte er.