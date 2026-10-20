Musik Tim McGraw kämpft bei Aufnahme in die Country Music Hall of Fame mit den Tränen

Faith Hill and Tim McGraw at Country Music Hall of Fame 2026 Oct in Nashville - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 11:00 Uhr

Tim McGraw kämpft bei Aufnahme in die Country Music Hall of Fame mit den Tränen: 'Ich werde gleich weinen!'

Tim McGraw konnte seine Gefühle kaum zurückhalten, als er in die Country Music Hall of Fame aufgenommen wurde.

Bei der feierlichen Zeremonie in Nashville kämpfte der 59-jährige Sänger und Schauspieler mit den Tränen und sorgte mit seiner emotionalen Rede für bewegende Momente. McGraw, der mit seiner Ehefrau, Country-Superstar Faith Hill (59), drei Töchter hat – Gracie (29), Maggie (28) und Audrey (24) –, stand vor zahlreichen Größen der Country-Musik auf der Bühne. Die jährliche Medallion Ceremony fand am Sonntag (18. Oktober) im CMA Theater in Nashville statt. „Ich werde gleich weinen, weil ich ständig weine“, gestand der Musiker. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Bei mir zu Hause gibt es eben eine Menge Östrogen.“

Für Tim McGraw war die Aufnahme in die renommierte Ruhmeshalle ein ganz besonderer Höhepunkt seiner Karriere. Doch eine Sache könnte diesen Abend für ihn sogar noch übertreffen: wenn auch seine Ehefrau Faith Hill eines Tages diese Ehre erhält. „Das Einzige, was diesen Abend noch toppen könnte, wäre der Moment, in dem du hier oben stehst und ich dort unten sitze“, sagte er liebevoll an seine Frau gerichtet. Auch seine drei Töchter würdigte der Sänger mit bewegenden Worten. „Ihr seid das Beste, was wir jemals geschaffen haben. Nichts in unseren Karrieren kommt auch nur annähernd daran heran“, erklärte er.

In seiner Rede blickte McGraw auch auf seine Kindheit zurück, die ihn nachhaltig geprägt hat. Er wuchs in Start im US-Bundesstaat Louisiana auf und erfuhr erst im Alter von elf Jahren, wer sein leiblicher Vater war. „Ich bin in Start, Louisiana, aufgewachsen. Dort leben nicht besonders viele Menschen“, erzählte er. „Viele Jahre lang habe ich mich gefragt, woher ich eigentlich komme. Wie sich herausstellte, hatte ich zwei Väter.“ Der Mann, der ihn großzog, war sein Stiefvater Horace Smith. Das Familienleben sei allerdings nicht immer einfach gewesen, erinnerte sich der Musiker offen. „Der Mann, der mich großgezogen hat, war mein Stiefvater Horace Smith. Für die Art, wie er meine Mutter und uns Kinder behandelt hat, hätte er sicherlich keine Preise gewonnen.“ Trotz der schwierigen Verhältnisse habe ihn diese Zeit geprägt und stärker gemacht. „In diesem Haus herrschte ein hartes Feuer. Aber genau durch ein solches Feuer wird Stahl geschmiedet“, sagte McGraw. Als Elfjähriger entdeckte er schließlich seine Geburtsurkunde und stieß dabei auf den Namen seines leiblichen Vaters, den er bereits vom Baseball kannte: McGraw. „Ich hatte sogar eine Baseballkarte mit diesem Namen an meiner Wand hängen“, erinnerte er sich. Noch im selben Jahr traf er seinen leiblichen Vater zum ersten Mal. Danach sollten viele Jahre vergehen, bis sie sich wiedersahen. „Wir haben uns in jenem Jahr einmal getroffen. Danach sah ich ihn erst wieder, als ich 19 Jahre alt war.“

Bei der feierlichen Zeremonie wurde Tim McGraw offiziell in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Gemeinsam mit ihm wurden der 71-jährige Songwriter Paul Overstreet sowie die Stanley Brothers in die renommierte Ruhmeshalle aufgenommen. Zum Abschluss der Veranstaltung versammelten sich die Anwesenden traditionsgemäß, um gemeinsam das Gospel- und Folk-Lied ‚Will the Circle Be Unbroken‘ zu singen. Für McGraw markiert die Aufnahme einen weiteren Meilenstein in einer außergewöhnlichen Karriere.