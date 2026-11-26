Stars Tim McGraw und Faith Hill genießen nach schwieriger Familienphase eine ‚zweite Hochzeitsreise‘

Faith Hill and Tim McGraw at Country Music Hall of Fame 2026 Oct in Nashville - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 10:00 Uhr

Tim McGraw und Faith Hill haben drei Töchter – Gracie, Maggie und Audrey –, die inzwischen alle ausgezogen sind.

Tim McGraw und Faith Hill haben nach einer emotional schwierigen Zeit eine neue Seite ihres Ehelebens entdeckt.

Nachdem ihre drei Töchter ausgezogen waren, brauchte das Paar zunächst Zeit, um sich an die ungewohnte Situation zu gewöhnen. Inzwischen genießen die beiden jedoch eine Art „zweite Hochzeitsreise“. Das erste Jahr ohne Gracie (29), Maggie (28) und Audrey (24) sei nicht einfach gewesen. Doch nachdem sie sich an das Leben zu zweit gewöhnten, habe sich vieles verändert.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Cowboys and Indians‘ berichtete Tim: „Die ersten sechs Monate bis zum ersten Jahr waren schwierig. Danach haben wir festgestellt, dass wir sozusagen unsere zweite Hochzeitsreise erleben. Wir haben das Haus ganz für uns allein und fangen an, das zu genießen.“ Der Sänger, der mit Hits wie ‚Humble and Kind‘ bekannt wurde, betonte außerdem, dass die Familie weiterhin sehr eng verbunden sei. Ihr gemeinsamer Gruppenchat komme im Durchschnitt auf rund 40 Nachrichten täglich.

Tim und Faith wurden ungefähr zur selben Zeit berühmt. Faith veröffentlichte 1993 ihr Debütalbum ‚Take Me as I Am‘, ein Jahr später folgte Tims zweites Album ‚Not a Moment Too Soon‘. Daraus gingen mehrere Hits hervor, darunter der Titelsong und ‚Don’t Take the Girl‘. 1995 legte Faith mit ‚It Matters to Me‘ nach, das ebenfalls mehrere erfolgreiche Singles hervorbrachte, darunter den Titelsong und ‚Let’s Go to Vegas‘. Im Oktober 1996 heirateten die beiden, im darauffolgenden Jahr kam ihre erste Tochter Gracie zur Welt.

Als die Familie wuchs, stellte Faith ihre erfolgreiche Musikkarriere zurück, um sich auf ihre Rolle als Mutter zu konzentrieren. Tim würdigte diesen Schritt und erklärte: „Faith hat ihre Karriere im Grunde aufgegeben, um unsere Kinder großzuziehen. Ich kann mir kaum vorstellen, welches Opfer sie dafür gebracht hat. Sie war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und zog sich trotzdem zurück.“ Ganz verabschiedete sich Faith jedoch nicht von der Musik. Als Mutter veröffentlichte sie fünf Soloalben: ‚Faith‘, ‚Breathe‘, ‚Cry‘, ‚Fireflies‘ und ‚Joy to the World‘. Besonders erfolgreich war ‚Breathe‘, für das sie 2001 mit drei Grammys ausgezeichnet wurde. 2017 veröffentlichten sie und Tim gemeinsam das Album ‚The Rest of Our Life‘. Seitdem hat die 59-Jährige keine neue Musik mehr herausgebracht.