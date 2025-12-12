Film Timothée Chalamet: Besondere Ehrung

Bang Showbiz | 12.12.2025, 11:00 Uhr

Timothée Chalamet wird beim kommenden Palm Springs International Film Festival mit dem „Spotlight Actor of the Year Award“ ausgezeichnet, eine Anerkennung für seine gefeierte Leistung in dem Film ‚Marty Supreme‘.

Die Ehrung wird im Rahmen der prestigeträchtigen Filmpreisverleihung des Festivals am 3. Januar im Palm Springs Convention Center verliehen. Das Festival findet vom 2. bis 12. Januar statt und zieht Filmemacher und Stars aus aller Welt an.

Der Vorsitzende des Festivals, Nachhattar Singh Chandi, lobte Chalamets Leistung in ‚Marty Supreme‘ und bezeichnete sie als einen Meilenstein in seiner Karriere. Er hob hervor, dass Chalamets Darstellung des Marty Mauser sowohl die Intensität des Ehrgeizes als auch die Verletzlichkeit menschlicher Sehnsüchte einfange, und nannte sie eine der denkwürdigsten Darbietungen des Jahres. Chandi sagte in einem Statement: „In ‚Marty Supreme‘ liefert Timothée Chalamet eine Leistung ab, die einen echten Meilenstein in seiner Karriere darstellt. In einem dynamischen Kampf um Ruhm verwandelt Chalamets Darstellung von Marty Mauser diese Erzählung in eine zutiefst menschliche Geschichte von Ehrgeiz und Sehnsucht. Dies ist eine seiner bisher besten Rollen – und eine der herausragendsten Leistungen des Jahres, die sicherlich während der gesamten Preisverleihungssaison gefeiert werden wird. Es ist uns eine Ehre, Timothée Chalamet den Spotlight Actor of the Year Award zu verleihen und damit einen bemerkenswerten Künstler auf dem Höhepunkt seines Schaffens zu würdigen.“

Chalamets Rolle in Marty Supreme‘ hat bereits für viel Aufsehen in der Preisverleihungssaison gesorgt, wobei Kritiker die Fähigkeit des Schauspielers hervorheben, rohe Emotionen mit nuancierter Erzählkunst in Einklang zu bringen.