Film Timothée Chalamet nach umstrittenen Aussagen über Oper und Ballett kritisiert

Timothée Chalamet attends the 2026 EE BAFTA Film Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2026, 14:04 Uhr

Timothée Chalamet wird nach umstrittenen Aussagen über Oper und Ballett kritisiert.

Timothée Chalamet ist aus der Welt der Oper und des Balletts heftig kritisiert worden, nachdem er sich abfällig über diese Kunstformen geäußert hatte.

In einem wieder aufgetauchten Clip aus einem Live-Gespräch mit seinem ‚Interstellar‘-Co-Star Matthew McConaughey für ‚Variety‘ behauptete der ‚Marty Supreme‘-Darsteller, dass sich „niemand mehr“ für Oper oder Ballett interessiere. Der 30-jährige Schauspieler sagte: „Ich möchte nicht im Ballett oder in der Oper arbeiten, wo es heißt: ‚Hey! Haltet das am Leben, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert.‘ Mit allem Respekt für die Ballett- und Opernleute da draußen … ich habe gerade wahrscheinlich 14 Cent an Zuschauerzahlen verloren. Ich teile hier grundlos aus.“ Das britische Royal Ballet and Opera teilte ‚The Hollywood Reporter‘ mit: „Ballett und Oper haben nie isoliert existiert. Sie haben andere Kunstformen stets beeinflusst, inspiriert und bereichert. Ihr Einfluss zeigt sich im Theater, im Film, in zeitgenössischer Musik, in der Mode und darüber hinaus. Seit Jahrhunderten prägen diese Disziplinen die Art und Weise, wie Künstler schaffen und wie Publikum Kultur erlebt, und noch heute genießen und schätzen Millionen Menschen auf der ganzen Welt diese Kunstformen.“

Die amerikanische Opernsängerin Isabel Leonard kommentierte unter einem Video von Chalamet: „Ehrlich gesagt bin ich schockiert, dass jemand, der so erfolgreich zu sein scheint, so ungeschickt und engstirnig über Kunst sprechen kann – während er sich selbst vermutlich als Künstler versteht, wie man es als Schauspieler wohl tut. Billige Angriffe auf andere Künstler sagen in diesem Interview mehr über ihn aus als alles andere. Das zeigt viel über seinen Charakter.“ Die Erste Solotänzerin des New York City Ballet, Megan Fairchild, schrieb auf Instagram: „Es ist nicht einmal die Tatsache, dass er Ballett und Oper kritisiert hat, die mich stört; es ist eher die Andeutung, dass er überhaupt das Talent und die Begabung gehabt hätte, eine dieser künstlerischen Disziplinen auf olympischem Niveau zu verfolgen. Timmy, ich wusste gar nicht, dass du ein Weltklasse-Tänzer oder Opernsänger bist, der sich nur dagegen entschieden hat, weil Schauspielerei populärer ist!“

Eine weitere Erste Solotänzerin, Sara Mearns, verwies auf Timothées Mutter Nicole Flender – eine ehemalige Balletttänzerin – und schrieb: „Ich würde @tchalemet gern herausfordern, mit mir ins Studio zu kommen, etwas zu erschaffen und Teil einer Kunstform zu sein, die die Zeit überdauert hat. Zeig deiner Mutter den Respekt, den sie verdient.“