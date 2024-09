Film Todd Phillips über die Motivation hinter ‚Joker: Folie à Deux‘

Todd Phillips - JAN 20 - Getty - AFI Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2024, 16:00 Uhr

Der Filmemacher entschied sich dazu, den Streifen zu drehen, nachdem er und der Star nach dem ersten Film „wirklich traurig“ gewesen seien.

Todd Phillips entschied sich dazu, ‚Joker: Folie à Deux‘ zu drehen, nachdem er und Joaquin Phoenix nach dem ersten Film „wirklich traurig“ gewesen seien.

Der 53-jährige Filmemacher und der 49-jährige Schauspieler, der in dem neuen Film den Joker/Arthur Fleck verkörpert, kehren mit dem Nachfolger des Streifens aus dem Jahr 2019 in das DC-Universum zurück.

Und Phillips hat jetzt verkündet, dass er und Phoenix sich darauf einigten, ein Sequel zu entwickeln, sobald das Duo feststellte, dass sie „nicht wollten, dass es endet“. In einem Interview gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ verriet der Regisseur: „Nach dem ersten ‚Joker‘ sind Joaquin und ich wirklich traurig gewesen. Also echt traurig. Wir wollten nicht, dass es endet. Nicht nur, da wir gerne zusammenarbeiten, sondern weil wir Arthur nicht verlassen wollten. Wir liebten Arthur und hingen an dieser Figur. Einfach gesagt, wir wollten mehr Zeit mit Arthur verbringen.“ Der kommende Film handelt von Arthur Fleck (Phoenix), der sich unsterblich in Lady Gagas Musiktherapeutin Lee aus Arkham Asylum verliebt, die eine Version von Harley Quinn aus den DC Comics ist. Todd erklärte, dass er in dem Projekt das „Licht“ und die innere „Romantik“ der Titelfigur erkunden wollte: „Er hatte Probleme. Ganz klar. Aber in ihm steckt ein Licht, eine Schönheit und eine Romantik. Das ist etwas gewesen, worüber Joaquin und ich früh geredet haben; genau, er ist nicht im Einklang mit der Welt. Aber in ihm steckt eine Romantik und in ihm steckt Musik.“