Stars Todesursache von Patrick Stewart enthüllt: Schauspieler litt heimlich an schwerer Krankheit

Sir Patrick Stewart - 2010 - Getty Images - Knighthood Investiture BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2026, 10:00 Uhr

Die Sterbeurkunde des beliebten britischen Schauspielers soll weitere Einzelheiten über eine Erkrankung enthüllt haben, die er bis zu seinem Tod im Alter von 86 Jahren geheim gehalten hatte.

Die Todesursache von Patrick Stewart ist bekannt geworden.

Drei Wochen nach dem Tod des gefeierten britischen Schauspielers, der vor allem durch seine Rollen in ‚Star Trek‘ und ‚X-Men‘ berühmt wurde, sind nun weitere Einzelheiten über seinen bislang geheimen Kampf gegen eine Demenzerkrankung ans Licht gekommen. Der in Yorkshire geborene Star verstarb am 28. Oktober im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Sein Tod wurde am darauffolgenden Tag öffentlich gemacht.

Wie das US-Portal ‚TMZ‘ berichtet, sind auf seiner Sterbeurkunde ein Herz-Lungen-Stillstand sowie eine neurokognitive Störung mit Lewy-Körpern als Todesursache aufgeführt. Zuvor hatte seine Familie bestätigt, dass Stewart an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz gelitten hatte. In einer Mitteilung auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Patrick hieß es: „Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Sir Patrick Stewart gestern in seinem Zuhause in Los Angeles verstorben ist. In seinen letzten Stunden wurde er liebevoll von seiner geliebten Ehefrau Sunny umsorgt. Vorausgegangen war ein kurzer, bewegender Weg mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz.“

Weiter erklärte die Familie, Stewart sei von Angehörigen und Freunden liebevoll begleitet worden. In seinen letzten Stunden hätten ihn Musik, Gebete, Tränen und Lachen umgeben. „Wir werden für immer den friedlichen Ausdruck und die Nachdenklichkeit in seinem Gesicht in Erinnerung behalten – eine bleibende Erinnerung an seine unerschütterliche Anmut“, ergänzten Stewarts Angehörigen.

Die Diagnose war vor seinem Tod nicht öffentlich bekannt gewesen. Bei der Lewy-Körper-Demenz handelt es sich um eine fortschreitende neurologische Erkrankung, die das Gedächtnis, das Denkvermögen, das Verhalten und die Bewegungsfähigkeit beeinträchtigen kann. Auch Alzheimer ist eine fortschreitende Form der Demenz. Beide Erkrankungen beeinflussen, wie Betroffene ihre Umwelt wahrnehmen und mit ihr interagieren.

Aus der Sterbeurkunde geht laut Bericht außerdem hervor, dass Stewarts sterbliche Überreste am 3. November durch alkalische Hydrolyse behandelt wurden. Dabei handelt es sich um eine wasserbasierte Alternative zur herkömmlichen Feuerbestattung. Wasser, alkalische Chemikalien und Wärme beschleunigen den natürlichen Zersetzungsprozess des Körpers.

Nach seinem Tod würdigten zahlreiche Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche den Schauspieler, darunter ehemalige Kollegen aus den Filmreihen ‚Star Trek‘ und ‚X-Men‘. Auch William Shatner, der in der ursprünglichen ‚Star Trek‘-Fernsehserie Captain James T. Kirk verkörperte, nahm auf X Abschied. „Sir Patrick Stewart war ein Freund, ein Kollege und ein großartiger Schauspieler“, schrieb der 95-Jährige. Captain Picard habe für die besten Seiten der Menschheit gestanden – ebenso wie der Mann, der ihn spielte. Shatner selbst habe Stewart und dessen Arbeit stets mit großer Zuneigung und Bewunderung betrachtet.