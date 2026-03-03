Film Tom Blyth wäre ‚geehrt‘, der nächste James Bond zu werden

Bang Showbiz | 03.03.2026, 18:00 Uhr

Tom Blyth fände es „wundervoll“, als James Bond besetzt zu werden.

Der 31-jährige Schauspieler wird als möglicher Nachfolger von Daniel Craig als 007 gehandelt und ist offenbar nicht abgeneigt. Er erklärte jetzt, es wäre eine große Ehre, die Rolle des ikonischen Spions zu übernehmen, da er ein großer Fan der Filmreihe ist – auch wenn er selbst nicht damit rechnet.

Tom sagte in der Kolumne ’60 Seconds‘ der Zeitung ‚Metro‘: „Jeder aus diesem Teil der Welt kann gar nicht anders, als die Schauspielkultur zu bewundern, die aus dem Bond-Franchise hervorgegangen ist.“ Er selbst ist mit den Bond-Filmen aufgewachsen, weshalb er die Chance sofort ergreifen würde, sollte sie ihm angeboten werden. „Ich bin mit diesen Filmen aufgewachsen, deshalb wäre es wundervoll. Ich sehe nicht, dass es passiert, aber natürlich wäre es wundervoll.“

Blyth spielte zuletzt den Häftling Dee im Gefängnisdrama ‚Wasteman‘ und gab zu, dass es ihm Freude bereitet habe, eine so „düstere Figur“ zu verkörpern. Der ‚Billy the Kid‘-Star erklärte: „Es fühlt sich fast falsch an zu sagen, dass es Spaß gemacht hat – er ist so eine dunkle Figur, die mit so vielen inneren Dämonen kämpft.“ Der spaßige Teil sei gewesen, sich selbst die Erlaubnis zu geben – und auch zu bekommen –, komplett aus der Bahn zu geraten. „Er ist mir so unähnlich, hoffe ich jedenfalls! Es war toll, das zu tun, was ich früher bei Gary Oldman gesehen habe, dessen Arbeit ich bewundert habe, etwa in ‚Léon‘, wo er einen überlebensgroßen, aber trotzdem realen Bösewicht gespielt hat.“