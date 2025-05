Stars Tom Cruise verrät Geheimnis der Vorbereitung auf todesmutige Luft-Stunts

Bang Showbiz | 01.05.2025, 18:00 Uhr

Tom Cruise verschlingt ein „massives Frühstück“, bevor er waghalsige Stunts macht.

Der 62-jährige Hollywood-Star hing in der Eröffnungsszene von ‚Mission: Impossible – Rogue Nation‘ sowie in anderen atemberaubenden Luftsequenzen in der Filmreihe, in der er den Mission Force-Agenten Ethan Hunt spielt, aus einem Militärflugzeug. Er verriet nun, dass er genug Energie für die waghalsigen Aktionen bekommt, indem er „fast ein Dutzend“ Eier mampft und viel Kaffee trinkt.

In der ‚Mission: Impossible‘-Ausgabe des ‚People‘-Magazins sagte er: „Ich esse tatsächlich ein riesiges Frühstück. Die Menge an Energie, die es braucht… Ich trainiere so hart für dieses Wing-Walking. Ich esse zum Beispiel Wurst und fast ein Dutzend Eier und Speck und Toast und Kaffee und Flüssigkeiten. Oh, ich esse!“ Dass dieses riesige Frühstück nötig ist, erklärt der Star mit simpler Biologie. Er betont nämlich, dass die Stunts so anstrengend sind, dass sein Körper Unmengen an Energie verbrauche. „Man stelle sich vor: Es ist kalt dort oben. Wir befinden uns in großer Höhe. Mein Körper brennt sehr.“

Obwohl Tom den Eröffnungsstunt des Streifens von 2015 als einen der am wenigsten sicheren Stunts bezeichnete, war seine verstorbene Mutter Mary Pfeiffer froh, dass sie nichts davon wusste, bevor sie das Filmmaterial sah. Sie sagte früher: „Oh, Schatz, ich bin so froh, dass du mich nicht vorher darüber aufgeklärt hast.“