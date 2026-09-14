Stars Tom Felton freut sich ‚riesig‘ auf Rupert Grints Rückkehr als Ron Weasley

Tom Felton - AVALON - NY - Nov 2025 - The Cursed Child curtain call BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 15:30 Uhr

Tom Felton freut sich sehr darauf, Rupert Grint wieder als Ron Weasley zu sehen.

Der 38-Jährige wurde bereits als Kind mit der Rolle in den ‚Harry Potter‚-Filmen weltberühmt und spielte Ron in allen acht Teilen. Nun kehrt er für die Broadway-Produktion von ‚Harry Potter and the Cursed Child‘ zu seiner bekanntesten Figur zurück. Felton selbst schlüpfte für die New Yorker Bühnenversion zeitweise erneut in die Rolle des Draco Malfoy und zeigte sich entsprechend begeistert von Grints Entscheidung. Gegenüber der BBC verriet er, dass er seinen langjährigen Freund unmittelbar nach Bekanntwerden der Nachricht angerufen habe.

„Normalerweise sind wir ziemlich schlecht darin, miteinander zu telefonieren“, scherzte Felton. Als er von Grints Rückkehr erfahren habe, habe er sich jedoch sofort gemeldet. „Ich freue mich riesig für ihn. Wer möchte Rupert Grint nicht noch einmal als Ron Weasley sehen?“ Ratschläge wolle er seinem früheren ‚Harry Potter‘-Kollegen allerdings nicht geben. Im Gegenteil: Felton erklärte, dass er sich eher selbst Tipps von Grint holen würde. Dieser habe schließlich seinen ganz eigenen „Ron-Weasley-Laissez-faire-Ansatz“ bei solchen Dingen.

Für Grint wird es die erste Rückkehr zu Ron seit rund 15 Jahren. In einer Erklärung sprach der Schauspieler davon, wie besonders es sich anfühle, die Figur in einer völlig neuen Lebensphase wiederzuentdecken. „Ron Weasley ist ein Teil von mir, seit ich elf Jahre alt bin“, erklärte Grint. Besonders reizvoll sei für ihn, dass sowohl er selbst als auch seine Figur inzwischen Väter seien. Dadurch fühle sich die Rolle gleichzeitig vertraut und neu an.

Auch die Rückkehr an den Broadway sei für ihn etwas Besonderes. Als er ‚Cursed Child‘ erstmals auf der Bühne gesehen habe, sei er überwältigt gewesen. Nun freue er sich darauf, „wieder Bahnsteig neundreiviertel zu betreten“ und dort weiterzumachen, wo er einst aufgehört habe.

Grint wird vom 2. Februar bis zum 30. Mai für insgesamt 17 Wochen im Lyric Theatre in New York auf der Bühne stehen. Ein gemeinsamer Auftritt mit Felton ist allerdings ausgeschlossen: Dessen Engagement endet bereits am 3. Januar.