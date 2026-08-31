Stars Tom Felton spottet über Draco Malfoys ‚unfaire‘ Alterung in ‚Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2‘

Tom Felton - AVALON - NY - Nov 2025 - The Cursed Child curtain call BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler findet, dass Draco Malfoy am Ende der Filmreihe wenig schmeichelhaft gealtert wurde.

Tom Felton hat sich scherzhaft über die Filmemacher der ‚Harry Potter‚-Reihe beschwert, weil Draco Malfoy in ‚Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2‘ seiner Meinung nach im Vergleich zu Harry und Ron unfair gealtert wurde.

Für den Zeitsprung von 19 Jahren sei damals „ziemlich viel Recherche“ betrieben worden, verriet der 38-Jährige. Dazu habe man Fotos seiner drei älteren Brüder und die „Haaransätze“ sowie den „Teint“ seines Vaters betrachtet, um herauszufinden, wie Draco 19 Jahre später aussehen würde. Im Epilog des Films von 2011 sind Draco, Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) als Erwachsene zu sehen, die ihre Kinder zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei bringen.

Tom scherzte jedoch, sein gealtertes Aussehen sei im Vergleich zu den älteren Versionen von Harry und Ron „ziemlich unfair“ gewesen. Umso mehr freue er sich nun, dies mit seiner Rolle in ‚Harry Potter und das verwunschene Kind‘ richtigstellen zu können, dessen Handlung 19 Jahre nach den Ereignissen von ‚Harry Potter und die Heiligtümer des Todes‘ spielt. In einem am Samstag (29. August) auf dem Instagram-Account von ‚Harry Potter‘ veröffentlichten Video erklärte Tom, sein Look als Draco in der Broadway-Produktion sei „etwas schmeichelhafter als das, was sie in den Filmen mit mir gemacht haben“.

Die Dreharbeiten zum Epilog bezeichnete der Schauspieler als „großartigen Tag“. Dass die Szene nicht in einem Studio, sondern am Bahnhof King’s Cross gedreht worden sei, habe er besonders cool gefunden. „Noch cooler ist, dass ich wirklich dachte, dass dies der allerletzte Tag sein würde, an dem ich jemals wieder ein Zauberer sein würde“, verriet er. „Und jetzt bin ich hier. Harry Potter und ich teilen uns hier am Broadway bei ‚Harry Potter und das verwunschene Kind‘ eine Garderobe.“

In dem Theaterstück ist Draco der Vater von Scorpius Malfoy (Aidan Close). Dieser freundet sich auf ungewöhnliche Weise mit Harrys Sohn Albus Potter (Emmet Smith) an, bevor die beiden zu einem zeitreisenden Abenteuer aufbrechen, das ihre Familien in Gefahr bringt. Tom Felton steht seit dem 11. November 2025 im Lyric Theatre in New York auf der Bühne; sein Engagement endet am 3. Januar 2027.