Film Tom Felton lobt ‚They Will Kill You‘-Regisseur für ‚Humor‘ in der düsteren Horror-Komödie

Tom Felton FrightFest August 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 08:00 Uhr

Der 'Harry Potter'-Star schwärmt vom Regisseur seines neuen Films.

Tom Felton lobt Kirill Sokolov dafür, dass er ‚They Will Kill You‘ trotz seiner düsteren Thematik „urkomisch“ gemacht hat.

Die neue Action-Horror-Komödie folgt Asia Reaves (Zazie Beetz), die als Haushälterin in einem mysteriösen Hochhaus in New York City anfängt und dort in ein blutiges Katz-und-Maus-Spiel gerät. Der ‚Harry Potter‘-Darsteller, der Kevin spielt – ein Mitglied des Kults, der das Virgil-Gebäude bewohnt –, verriet gegenüber ‚Extra‘: „[Kirill ist] urkomisch! Er findet diese ganze Welt und Geschichte wirklich lustig, und ich wusste vorher nicht, wie ernst er den Stoff nehmen würde. Auf dem Papier ist es sehr, sehr düster, aber das lustig zu machen, ist eine echte Kunst.“ Sokolov habe jede Gelegenheit genutzt, um den Streifen mit etwas Humor aufzulockern.

Felton war außerdem beeindruckt von den verschiedenen Arten von Kunstblut, die während der Dreharbeiten verwendet wurden. „Ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Arten von Blut gibt! Es gibt das flüssige Zeug, das klebrige Zeug, das Zeug, das nie wieder von dir abgeht!“, lachte er. Der 38-Jährige war nicht der Einzige, der vom Humor des Drehbuchs überrascht war: Auch Heather Graham – die Kevins Freundin Sharon spielt – war zunächst vom Ton irritiert.

Sie fügte jedoch hinzu: „Es ist nicht nur purer Horror – es ist auf jeden Fall verstörend, aber es gibt genug Humor, dass es irgendwie Spaß macht.“ Graham war begeistert, mit Patricia Arquette zusammenzuarbeiten, die die Hausverwalterin Lilith Woodhouse spielt. „Ich bin ein riesiger Fan von Patricia Arquette – von Anfang ihrer Karriere bis heute habe ich sie immer geliebt. Sie war immer eine meiner Lieblingsschauspielerinnen“, schwärmte die 56-Jährige. „Deshalb freue ich mich sehr, dass ich mit ihr arbeiten und sie auch als Person kennenlernen darf.“