Film Tom Hanks glaubt, Disney könnte KI für Woodys Stimme in ‚Toy Story 6‘ nutzen

Tom Hanks - Toy Story premiere - 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2026, 22:30 Uhr

'Toy Story'-Star Tom Hanks hat angedeutet, dass KI genutzt werden könnte, um seine Rolle als Woody nachzubilden, falls ein sechster Film der Pixar-Reihe produziert wird.

Tom Hanks glaubt, Disney könnte KI einsetzen, um Woodys Stimme zu reproduzieren, sollte ‚Toy Story 6‘ entstehen.

Der 69-jährige Star leiht dem Cowboy erneut seine Stimme in Pixars Animationsfilm ‚Toy Story 5‘, der bereits einen starken Start an den Kinokassen hingelegt hat, und denkt, dass Technologie dafür sorgen könnte, dass seine Beteiligung an der beliebten Reihe weiterbesteht.

Hanks sagte zu ‚Entertainment Weekly‘: „Die Zeit ist unbesiegbar. Die Frage wäre, ob sie irgendeine Version von mir zusammenbauen könnten. Jedes Wort, das wir jemals für ‚Toy Story‘ aufgenommen haben, existiert irgendwo in digitaler Form, also könnten sie alles zusammensetzen, was sie wollten.“ Der ‚Forrest Gump‘-Star betonte jedoch, dass ‚Toy Story 6‘ nur gemacht werden sollte, wenn es sich wirklich lohne. Hanks sagte: „Wenn ihr noch einen ‚Toy Story‘-Film macht, dann sollte er es wert sein. Er sollte großartig sein. Ihr müsst ein Thema behandeln, das nicht einfach nur die Geschichte in die Länge zieht, weil die Leute den Titel mögen.“ Natürlich sei ‚Toy Story‘ ohne Zweifel ein riesiges Geschäft, aber wenn es nicht gut, neu und frisch sei, gebe es keinen Grund für eine Fortsetzung, findet der Star.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hanks über die Auswirkungen von KI auf die Filmindustrie spricht. Er erklärte, die Technologie bedeute, dass der Tod eines Schauspielers möglicherweise nicht das Ende seiner Karriere sei. Der zweifache Oscar-Preisträger sagte: „Jeder kann sich heute mithilfe von KI oder Deepfake-Technologie in jedem Alter selbst nachbilden. Ich könnte morgen von einem Bus überfahren werden und das wäre es, aber die Auftritte könnten immer weitergehen.“

Hanks spricht Woody seit mehr als 30 Jahren, gestand jedoch zuvor, dass er bei allen fünf Filmen „dieselbe Nervosität“ verspürt habe. Der ‚Der Soldat James Ryan‘-Star sagte, er sei im Verlauf von fünf Filmen immer wieder in dieselbe Umgebung zurückgekehrt, und es sei „dieselbe Geometrie“: „Das Mikrofon ist hier, der Ständer ist dort, das Team ist da. Vielleicht gibt es ein paar Requisiten oder Ähnliches, aber wenn man mich zu irgendeinem Zeitpunkt während all dieser Aufnahmen betrachtet hätte, hätte ich dieselbe Nervosität, denselben Druck und dieselben körperlichen Anforderungen erlebt. Es gibt also tatsächlich eine vertraute Gleichförmigkeit.“

Trotzdem gibt Hanks zu, dass Woody sich im Verlauf der Filme verändert hat. Über den Cowboy sagte er: „Mit ihm wurde übermäßig viel gespielt. Wenn man einem Gummikopf immer wieder einen Gummihut aufsetzt, wird irgendwann etwas scheuern. Also ja, er hat … sagen wir, eine abgenutzte Stelle am Hinterkopf.“