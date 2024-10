Film Tom Hardy: Abschied von Marvel-Filmen mit ‚Venom: The Last Dance‘

Tom Hardy - The Bikeriders - London Premiere 2024 - UPi Media - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2024, 14:00 Uhr

Der Schauspieler hat angedeutet, dass der Streifen sein letzter Marvel-Film sein wird.

Tom Hardy hat angedeutet, dass ‚Venom: The Last Dance‘ sein letzter Marvel-Film sein wird.

Der 47-jährige Schauspieler spielte die Rolle des Eddie Brock und den Symbiotic-Antihelden im Originalfilm von 2018 und dessen ‚Venom: Let There Be Carnage‘-Fortsetzung drei Jahre später, wobei Tom jetzt angedeutet hat, dass der kommende dritte Film wirklich sein Abschied von Sonys Superhelden-Universum sein wird.

In einem aktuellen Post auf dem Account auf Instagram von VenomMovie kommentierte Hardy: „Das ist alles, was sie für mich geschrieben hat, und wir versprechen, dass dieser Film der beste von allen sein wird. Wir haben es geliebt, diese Film zu drehen. Danke für eure [Liebe] und für eure Unterstützung – kommt zu uns für ‚The Last Dance‘. Für diejenigen unter euch, die eine gute Zeit mit uns allen im Team genießen – lasst euch von uns unterhalten.“ Der neue Blockbuster, der am 25. Oktober in die Kinos kommt, erzählt die Geschichte von Brock und Venom, die eine verheerende Entscheidung treffen müssen, um dem US-Militär und grausamen Invasoren aus der Heimatwelt des Symbionten entkommen zu können. Der ‚Mad Max: Fury Road‘-Darsteller hatte zuvor angedeutet, dass der neue Film „viel größer“ als seine beiden Vorgänger sein würde.