Stars Tom Hiddleston fühlt sich seit der Geburt seiner Kinder ‚lebendiger‘

Tom Hiddleston and Zawe Ashton - November 2025 - GQ Man of the Year awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 18:00 Uhr

Tom Hiddleston hat offen darüber gesprochen, wie sehr ihn das Vatersein verändert hat.

Der 45-jährige Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Loki im Marvel-Universum bekannt wurde, bezeichnet seine Kinder als das Wichtigste in seinem Leben. Gemeinsam mit seiner Verlobten, der 42-jährigen Schauspielerin und Dramatikerin Zawe Ashton, hat Hiddleston zwei Kinder. Das erste kam im Oktober 2022 zur Welt, das zweite im November vergangenen Jahres. Namen und Geschlecht der beiden hält das Paar bislang aus der Öffentlichkeit heraus.

In der November-/Dezember-Ausgabe der britischen ‚Esquire‘ erklärte Hiddleston, dass die Vaterschaft seine Sicht auf das Leben grundlegend verändert habe. „Vater zu werden, hat mein Leben völlig verändert“, sagte er. Auch das, was seinem Leben Sinn gebe, habe sich dadurch verschoben. „Es ist das Wichtigste, was ich jemals tun werde, die wichtigste Rolle, die ich jemals spielen werde“, erklärte der Schauspieler. Für seine Kinder da zu sein und sie beim Aufwachsen zu begleiten, empfinde er als etwas ganz Besonderes. „Es ist einfach himmlisch.“

Vor der Geburt seines ersten Kindes habe er sich kaum vorstellen können, wie tief die damit verbundenen Gefühle tatsächlich seien. „Ich glaube nicht, dass ich jemals darauf vorbereitet sein konnte, wie sehr sich das Herz erweitert, wenn man Eltern wird“, sagte Hiddleston. Man empfinde plötzlich alles intensiver und erlebe eine Form von Liebe, die mit nichts anderem vergleichbar sei. „Man fühlt sich einfach lebendiger“, schwärmte er. Schon zuvor sei er mit seinem Leben glücklich gewesen. Durch seine Kinder habe er jedoch eine neue Dimension des Glücks kennengelernt. Mit einem ungewöhnlichen Vergleich beschrieb er seine neue Lebenssituation: Das Elternsein sei wie der schönste Raum eines Hauses, von dessen Existenz man vorher gar nichts gewusst habe.

Bereits im vergangenen Monat hatte Hiddleston gegenüber ‚Men’s Health‘ darüber gesprochen, wie stark seine Kinder inzwischen auch seinen Alltag und seine Fitnessziele beeinflussen. „Ich möchte für meine Kinder fit und stark sein“, erklärte der Schauspieler. Ihm sei bewusst, dass sie ihn genau beobachteten und er deshalb auch eine Vorbildfunktion habe. „Es ist ein großes Privileg, Vater zu sein“, sagte er. Diese Verantwortung nehme er sehr ernst und empfinde es als Ehre, ihr gerecht werden zu dürfen. Besonders wichtig sei ihm, seinen Kindern die Freude an Bewegung zu vermitteln. Er möchte mit ihnen spielen, Fußball spielen, schwimmen, rennen und sie auf den Armen tragen können. „Ich möchte mit ihnen mithalten können“, erklärte Hiddleston. Er wolle sie durch die Luft wirbeln, ihnen hinterherlaufen und so lange wie möglich körperlich aktiv an ihrem Leben teilnehmen.

Genau das sei inzwischen seine größte Motivation, fit zu bleiben.

Hiddlestons Verlobte Zawe Ashton hatte sich bereits im Oktober 2023 über ihre Erfahrungen als Mutter geäußert. Im Gespräch mit ‚The Sunday Times Style‘ bezeichnete sie die Mutterschaft als die „unvergleichlichste und wichtigste Rolle“, die sie jemals übernehmen werde. Damals erklärte sie, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ihrem Leben auf besondere Weise zusammenkämen. Sie freue sich darauf, irgendwann ausführlicher über diese neue Erfahrung zu sprechen. Zunächst wolle sie allerdings vor allem zuhören und lernen. „Ich bin noch ganz neu darin und nehme so viel Wissen und so viele Geschichten auf, wie ich kann“, erklärte Ashton.