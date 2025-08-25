Film Tom Hiddleston: ‚The Life of Chuck‘ ist ein einzigartiges Kunstwerk

Bang Showbiz | 25.08.2025, 18:00 Uhr

Tom Hiddleston hält ‚The Life of Chuck‘ für einen „einzigartigen“ Film.

Der 44-jährige Schauspieler spielt an der Seite von Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mia Sara, Jacob Tremblay und Mark Hamill in dem Fantasy-Drama mit, das auf der 2020 erschienenen Novelle von Stephen King basiert. Tom hat jetzt zugegeben, sehr stolz auf das Projekt unter der Regie von Mike Flanagan zu sein.

Im Gespräch mit ‚HeyUGuys‘ erklärte der ‚Thor‘-Star: „Für mich gibt es in dem Film etwas, das die Menschen einlädt, sich auf ihre ganz persönliche Weise damit zu verbinden … je nachdem, was sie in dem Film fühlen und sehen. Und das ist wirklich einzigartig als Kunstwerk.“ Mike Flanagan habe sein Herz und seine Seele in das Projekt gesteckt und ihn sowie die anderen Beteiligten eingeladen, dasselbe zu tun: „Unser Herz und unsere Seele hineinzugeben. Denn ja, es geht um Chucks Leben, aber eigentlich geht es um unser aller Leben.“

Tom ist überzeugt, dass der Film – der die prägenden Momente im Leben von Charles ‚Chuck‘ Krantz nachzeichnet – universelle Themen anspricht. Der Filmstar reflektierte: „Es geht eigentlich darum, die Verbindungen, die wir zu den Menschen, die wir lieben, haben, und die Freude, die wir mit diesen Menschen teilen, zu schätzen – und wie sich das zu dem Mut summiert, den man braucht, und der Bedeutung, nach der man sich sehnt, wenn es sich anfühlt, als ob die Welt auseinanderfällt.“ Denn das sei auf dem Weg des Lebens unvermeidlich. Alle Menschen machen destabilisierende Erfahrungen von Verlust, Trauer und Kampf durch. Was einen durch diese Zeiten trägt, sind laut Tom Liebe und Verbindung.

‚The Life of Chuck‘ wird in umgekehrter Chronologie erzählt: Sein Tod fällt mit dem Ende des Universums zusammen, während die Handlung schließlich in seiner Kindheit endet. Regisseur Mike Flanagan hatte zuvor zugegeben, dass es eine große Herausforderung war, die Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Er erklärte gegenüber ‚IndieWire‘: „Als ich die Kurzgeschichte zum ersten Mal las, wollte ich fast mittendrin aufhören, weil es mich zu sehr traf. Ich las sie im April 2020, also direkt nach Beginn des Lockdowns, und es fühlte sich an, als würde die Welt untergehen. Da dachte ich: Ich weiß nicht, ob ich das weiterlesen kann.“