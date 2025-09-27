Stars Tom Holland and Zendaya erhöhen Sicherheitsmaßnahmen in ihrem Zuhause

Tom Holland And Zendaya Spiderman Homecoming Madrid June 2017 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2025, 10:45 Uhr

Die beiden Stars haben eine große Summe in zusätzliches Sicherheitspersonal investiert.

Tom Holland und Zendaya geben Berichten zufolge über 1.000 Euro pro Tag für den Schutz ihres Zuhauses in London aus.

Das Promi-Paar – das gemeinsam in der ‚Spider-Man‘-Filmreihe mitspielt – hat beschlossen, die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, nachdem Fans begonnen hatten, unangekündigt am Grundstück zu erscheinen.

Ein Insider verriet der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun‘: „Fans tauchten immer wieder bei ihnen auf und es wurde irgendwann einfach zu viel. Sie lieben es, mit ihren Fans zu interagieren, aber wenn sie nicht arbeiten, sind sie einfach ein junges Paar, das versucht, ein normales Leben zu führen. Fans hatten angefangen, am Tor zu warten und nach Selfies und Autogrammen zu fragen. Jetzt haben sie Sicherheitspersonal, um zufällige Besucher abzuschrecken.“

Auch die Nachbarn von Tom und Zendaya haben die verstärkten Sicherheitsvorkehrungen bemerkt. Ein Anwohner berichtete: „Es war in letzter Zeit, als würde man neben einem Filmset wohnen. Seit Tom und Zendaya mit den Dreharbeiten zum neuen ‚Spider-Man‘ begonnen haben, tauchen ständig Fans auf. Jetzt steht da dieser bullige Sicherheitsmann vor dem Haus. Er ist zwar freundlich, aber wenn man ihn anschaut, ist er nicht der Typ, den man verärgern möchte.“

Das Paar machte seine Beziehung 2021 öffentlich. Zendaya hatte zuvor zugegeben, dass sie sich „besonders sicher“ fühlt, wenn sie mit Tom arbeitet. Im Interview mit ‚Vanity Fair‘ sagte die Schauspielerin: „Es ist tatsächlich seltsam angenehm. Es ist fast wie eine zweite Natur. Man fühlt sich besonders sicher mit der Person an seiner Seite. Ich liebe es, mit ihm zu arbeiten. Er ist so talentiert und so leidenschaftlich bei dem, was er tut. Er gibt immer 1.000 Prozent, selbst wenn er völlig erschöpft ist. Das schätze ich sehr an ihm.“