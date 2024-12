"Das wird lustig" Tom Holland enthüllt seine Weihnachtspläne mit Zendaya

Tom Holland und Zendaya sollen seit rund drei Jahren ein Paar sein. (ae/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 09:20 Uhr

Tom Holland gibt ungewohnt detaillierte Einblicke in seine Beziehung mit US-Superstar Zendaya. Der Schauspieler verrät nicht nur, wie das Paar Weihnachten feiern wird, er schwärmt auch über ihre Kochkünste und gemeinsame Dreharbeiten.

"Spider-Man"-Star Tom Holland (28) wird Weihnachten zusammen mit seiner Freundin Zendaya (28) verbringen. Das hat der Schauspieler im "Dish"-Podcast verraten. Darin schwärmte er auch, dass sie "das Beste ist, was mir je passiert ist" – und es schon große Pläne für Weihnachten 2025 gebe.

Die Feiertage werden sie laut Holland gemeinsam in den USA verbringen – auch Zendayas Familie soll dabei sein. "Ich werde dieses Jahr in Amerika sein, bei der Familie meiner Freundin, das wird lustig. Wo wir sein werden, ist ein Geheimnis."

Sein erstes Weihnachtsfest in den USA verbrachte er allein

In den USA erlebte der Brite schon einmal das Fest der Liebe, allerdings völlig anders: "Das erste Mal, dass ich Weihnachten nicht zu Hause verbrachte, war in Amerika, und leider nicht freiwillig … Ich habe während Covid zwei Filme hintereinander gedreht. Ich habe während Covid zwei Pressetouren gemacht und mich die ganze Zeit über nicht ein einziges Mal mit Covid angesteckt. Und nachdem die Premiere von 'Spider-Man 3' mein letzter Arbeitstag war, sollte ich am nächsten Tag zu Weihnachten nach Hause fliegen, und ich habe mich mit Covid angesteckt", schilderte der 28-Jährige.

Deshalb habe er nicht nach Großbritannien fliegen können. "Also habe ich ungefähr zwei Wochen im Hotelzimmer verbracht und war ganz allein. Ehrlich gesagt, war es ein ziemlich hartes Weihnachten." 2024 soll das gemeinsam mit Zendaya völlig anders werden: "Dieses Jahr wird großartig."

In Zukunft wollen sie mit beiden Familien feiern

Und 2025 könnte es noch besser werden. Holland möchte dann beide Familien zusammenbringen. "Ich glaube, das wollen wir das nächste Mal machen." Sie seien jedoch beide Schauspieler und "deshalb furchtbar schlecht darin, Dinge zu organisieren". Deshalb sei es diesmal noch nicht dazu gekommen.

Vielleicht wird dann ja auch ein ganz bestimmtes Essen serviert. "Ich liebe Zendayas würziges Wodka-Fusilli-Dingsbums, das sie macht", verriet Tom Holland. "Und es ist köstlich. Ja. Es ist wirklich gut."

Zusammen arbeiten? Für Tom Holland "einfach perfekt"

Tom Holland und Zendaya sind zu einem der begehrtesten Paare Hollywoods geworden. Erste Gerüchte über eine Beziehung kamen schon vor etwa sieben Jahren auf. Nachdem sie den Film "Spider-Man: Homecoming" (2017) – in dem Holland Peter Parker und Zendaya seine Klassenkameradin Michelle verkörperte – gedreht hatten, gab es Spekulationen. Damals erklärten sie aber, dass sie nur "Freunde" seien. Seit dem Herbst 2021 sollen die beiden offiziell ein Paar sein.

Es habe große Vorteile, mit einer Kollegin zusammen zu sein, betonte Holland in dem Podcast-Interview weiter: "Es ist einfach perfekt, wenn man am Set ist und ein Regisseur einem eine Anmerkung gibt, mit der man vielleicht nicht einverstanden ist, oder von der ich weiß, dass sie ihr nicht besonders gefällt, und es ist einfach dieser vertraute Blick, bei dem man denkt: 'Ich kann es kaum erwarten, später darüber zu reden.'"