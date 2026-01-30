Film Tom Holland nennt ‚Spider-Man: Brand New Day‘ sein kreativ erfüllendstes Projekt

Tom Holland - Spider-Man: Brand New Day teaser - Sony Pictures - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2026, 20:30 Uhr

Tom Holland hat ‚Spider-Man: Brand New Day‘ als das „kreativ erfüllendste“ Projekt seiner bisherigen Karriere bezeichnet.

Der 29-jährige Schauspieler, der im Sommer erneut als Peter Parker auf die Kinoleinwand zurückkehrt, veröffentlichte einen persönlichen Brief an die Crew des Films, der tiefe Einblicke in seine emotionale Bindung an das Projekt gibt.

„Zuerst einmal bin ich traurig, dass es zu Ende geht. Es war hart und anstrengend, aber jeden Tag mit euch zu arbeiten, war eine riesige Freude“, schreibt Tom in dem Brief an seine zahlreichen Kollegen. „Danke, dass ihr das zur kreativ erfüllendsten Dreherfahrung meines Lebens gemacht habt. Eure harte Arbeit, Hingabe, euer Talent und eure Freundlichkeit waren ein absolutes Privileg.“ Weiter sagt er: „Dieser Film wäre nicht einmal ein Bruchteil dessen, was er sein wird, ohne euch. Danke von ganzem Herzen – und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.“

Neben Holland kehren Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned Leeds zurück. Der Film wird außerdem Mark Ruffalo als Bruce Banner, Jon Bernthal als Punisher, Michael Mando als Scorpion und Marvin Jones III als Tombstone zeigen. Sadie Sink und Liza Colón-Zayas wurden ebenfalls in bislang geheim gehaltenen Rollen gecastet.

Die offizielle Inhaltsangabe beschreibt eine neue Lebensphase für Peter Parker: „Nachdem die Welt seinen Namen vergessen hat, beginnt Peter Parker ein neues Kapitel – zwischen College, Nebenjob und seiner Verantwortung als Spider-Man.“ Dabei wird die Geschichte bewusst auf „Street-Level“-Kriminalität fokussiert, wie Marvel-Chef Kevin Feige erklärte. Jon Bernthal sagte dazu: „Es war wichtig, dass der Punisher nahtlos zwischen dem Film und dem Disney+-Special wechseln kann. Ich glaube wirklich, dass uns das gelungen ist.“ Der Film soll im Juli 2026 erscheinen und gilt bereits jetzt als stilistische Neuausrichtung der Spider-Man-Reihe.