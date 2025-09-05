Film Tom Holland: Schauspielern kann wegen ADHS und Legasthenie ‚einschüchternd‘ sein

Tom Holland - Getty - April 2024 - International Film Festival of St Andrews BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2025, 11:00 Uhr

Der 'Spider-Man: No Way Home'-Star spricht offen darüber, wie ihn die Störungen bei der Vorbereitung auf neue Rollen beeinträchtigen.

Tom Holland gesteht, dass seine Legasthenie und ADHS neue Schauspielrollen für ihn „einschüchternd“ gestalten.

Der Schauspieler hat bereits früher offenbart, dass er an der Lese- und Rechtschreibstörung leidet. Nun erwähnte er erstmals seine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, als er darüber sprach, wie sehr ihm Spielen bei kreativen Aufgaben helfe.

Im Gespräch mit ‚IGN‘ offenbarte der 29-Jährige: „Ich habe ADHS und bin Legastheniker und manchmal finde ich es etwas einschüchternd, wenn mir jemand eine weiße Leinwand gibt. Manchmal stößt man auf diese Herausforderungen, wenn man eine Figur entwickelt.“ Tom fügte hinzu: „Jede Möglichkeit, die du hast – als junger Mensch oder Erwachsener – dich mit etwas auseinanderzusetzen, das dich zwingt, kreativ zu sein, das dich zwingt, über den Tellerrand hinauszudenken und Veränderungen vorzunehmen, die vielleicht im Handbuch stehen oder vielleicht auch nicht, fördert gesunde Kreativität.“

Der Hollywood-Darsteller spielt in dem neuen LEGO-Kurzfilm ‚Never Stop Playing‘ mit, der die Bedeutung des Spielens hervorhebt. Er erinnerte sich daran, wie er und sein ‚Spider-Man: Homecoming‘-Co-Star Jacob Batalon – der Peters Klassenkameraden Ned spielt – zusammen ein kompliziertes LEGO-Todesstern-Set mit 3.803 Steinen bauten, das für den Film verwendet werden sollte.

„Da gibt es diese fantastische Szene, in der Ned den LEGO-Todesstern fallen lässt, und wir wurden vom Studio damit beauftragt, selbst einen zu bauen. Ich erinnere mich einfach sehr gerne daran, wie ich mit Jacob bei mir zu Hause saß, wir uns besser kennenlernten – ganz am Anfang dieser verrückten Reise“, erzählte Tom.