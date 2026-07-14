Film Tom Holland verteidigt die Verwendung des Wortes ‚Dad‘ in ‚The Odyssey‘

Tom Holland at The Odyssey Premiere London July 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 11:00 Uhr

Tom Holland verteidigt die Verwendung des Wortes 'Dad' in 'The Odyssey'.

Tom Holland hat die moderne Sprache in ‚The Odyssey‘ verteidigt.

Der 30-jährige Schauspieler spielt Telemachos, den Sohn von Matt Damons Odysseus, in Sir Christopher Nolans Neuverfilmung des antiken Epos von Homer. Der Film ist wegen seiner modernen Interpretation des klassischen Stoffes in die Kritik geraten. Besonders die Verwendung des englischen Wortes „Dad“ anstelle des förmlicheren „Vater“ sorgte für Diskussionen. In der Sendung ‚Channel 4 News‘ erklärte Holland: „Damals hätte ich ja auch nicht Vater gesagt, oder? Ich hätte Griechisch gesprochen. Insofern ist das nicht weniger korrekt.“ Regisseur Christopher Nolan stellte sich hinter seinen Hauptdarsteller und sagte: „Wenn Menschen auf die Antike blicken, tun sie das oft auf eine merkwürdige Weise. Es gibt viele kulturelle Vorurteile. Vieles wird allein deshalb überhöht, weil es alt ist. Ich wollte den Stoff für ein modernes Publikum frisch wirken lassen. Wenn man das Gedicht liest, entdeckt man etwas, das sehr bodenständig, direkt und zugänglich ist.“

Neben der modernen Sprache wurde der Film auch wegen der amerikanischen Akzente kritisiert, obwohl die Handlung im 12. Jahrhundert spielt. Nolan hatte die Kritik bereits zuvor gelassen kommentiert und erklärt, solche Diskussionen gehörten einfach dazu. Im Gespräch mit ‚The Telegraph‘ sagte er: „Diese Debatten, die geführt werden, bevor überhaupt jemand den Film gesehen hat, sind letztlich bedeutungslos. Denn niemand weiß bislang, was der Film tatsächlich ist.“ Er erinnerte daran, dass er ähnliche Erfahrungen bereits während seiner Arbeit an der ‚Dark Knight‘-Batman-Trilogie gemacht habe: „Ich habe zehn Jahre meines Lebens mit Batman verbracht. Als ich ‚Batman Begins‘ übernahm, hatten Autoren und Künstler fast 65 Jahre lang an dieser Figur gearbeitet. Entsprechend gab es viele festgefahrene Vorstellungen darüber, wofür Batman steht.“