"Kaulitz & Kaulitz" Tom und Bill Kaulitz feiern stargespickte Premiere ihrer Netflix-Doku

Tom (r.) und Bill Kaulitz bei der Premiere ihrer kommenden Netflix-Doku. (stk/spot)

SpotOn News | 22.06.2024, 11:05 Uhr

Mit "Kaulitz & Kaulitz" gehen Tom und Bill Kaulitz bald ihr Doku-Debüt bei Netflix an. Entsprechend ausgelassen feierten sie nun die Premiere in Berlin.

Auch abseits ihrer Musikerkarriere mit der Band Tokio Hotel feiern Tom und Bill Kaulitz (34) große Erfolge. Das jüngste Beispiel: Die neue Reality-Doku "Kaulitz & Kaulitz" der Zwillinge, die am 25. Juni beim Streamingdienst Netflix startet. In Berlin stieg am Freitag (21. Juni) die Premiere zur kommenden Sendung und lockte auch zahlreiche Promis auf den roten Teppich vor dem Delphi Filmpalast am Zoo.

So gaben sich etwa Schauspielerin Mina Tander (45), Moderator Jochen Schropp (45), Regisseur Johannes Obermaier (37) oder Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing (37) die Ehre – ebenso wie diverse schillernde Stars der Drag-Szene wie Bambi Mercury oder Candy Crash. Eine Person fehlte jedoch: Toms Ehefrau Heidi Klum (51) hatte es nicht aus den USA und zur Premiere geschafft.

Auffälliger Look in Schwarz

Der Mittelpunkt der Veranstaltung galt aber selbstredend den beiden Titelstars der Netflix-Serie. Tom hatte sich für das Event für einen komplett schwarzen Anzug entschieden und auch der sonst so farbenfroh gekleidete Bill erschien gänzlich in schwarzer Kleidung – wenn auch deutlich extravaganter als sein Bruder.

So trug er ein Oversize-Jackett und kniehohe Lederstiefel mit hohen Absätzen, die gerade so einen Blick auf seine tätowierten Oberschenkel gewährten. Etwas Farbe musste aber natürlich sein: Seine schulterlange Mähne hatte Bill rosa gefärbt.

Nach Podcast kommt Doku

Für die Netflix-Dokuserie wurden die Zwillinge über einen Zeitraum von acht Monaten von einem Kamerateam begleitet. Zu sehen gibt es laut der offiziellen Beschreibung "Kindheit, Karriere [und] Familienleben" der beiden Stars. "Da plaudern natürlich auch Mutter Charlotte sowie Ehefrau bzw. Schwägerin Heidi Klum gerne aus dem Nähkästchen."

Dass die beiden ein bewegtes Leben und dementsprechend viel zu erzählen haben, wissen Podcast-Hörer schon länger. Der gemeinsame Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erfreut sich bereits seit September 2021 großer Beliebtheit und gewährt ebenfalls tiefe Einblicke in das Privatleben der beiden.