Stars ‚Tomb Raider‘-Training deckt Gesundheitsproblem bei Sophie Turner auf

Sophie Turner - 2024 Harper's Bazaar Women of the Year Awards - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 14:00 Uhr

Sophie Turner hat ein „chronisches Rückenproblem“.

Die 29-jährige Schauspielerin, die mit ihrem ehemaligen Ehemann Joe Jonas die Töchter Willa (5) und Delphine (3) hat, entdeckte ein wiederkehrendes Gesundheitsproblem, als sie sich für ihre Rolle als Abenteurerin Lara Croft in der kommenden TV-Serie ‚Tomb Raider‘ einem strapaziösen Training unterzog.

In der ‚Julia Cunningham Show‘ sagte sie: „Seit Februar letzten Jahres trainieren wir acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Ja, das ist eine Menge. Ich habe gelernt, dass ich ein chronisches Rückenproblem habe, aber ich habe auch festgestellt, dass es viel einfacher ist, Muskeln aufzubauen, wenn man schon einmal in seinem Leben trainiert hat, was bei mir nicht der Fall war. Deshalb habe ich Monate gebraucht, um in Form zu kommen. Das habe ich gelernt.“

Turner ist vor allem für ihre Rolle als Sansa Stark in ‚Game of Thrones‘ bekannt, aber sie betonte, dass ihre Jahre in der Fantasy-Drama-Serie ihr nicht dabei geholfen hätten, sich auf ‚Tomb Raider‘ vorzubereiten, da sie nie in Action-Szenen mitgewirkt habe. Auf die Frage, ob ‚Game of Thrones‘ ihr überhaupt geholfen habe, antwortete sie: „Nein, ich war die coole Königin, die so etwas nicht machen musste. Ich war auch eher diejenige, die verprügelt wurde, nicht diejenige, die verprügelte. Daher ist es ganz schön, zu lernen, wie man einen Schlag austeilt und nicht nur einsteckt.“

Unterdessen gab Turner kürzlich zu, dass sie offen für die Idee wäre, Sansa in Zukunft wieder zu spielen, obwohl sie befürchtet, dass dies ein Fehler sein könnte, nachdem ihr Alter Ego in ‚Game of Thrones‘ ein „gutes“ Ende gefunden hat.