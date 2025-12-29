Musik Tommy Lee vergleicht Mötley Crüe mit einer Ehe

Tommy Lee - UFC 279 - Las Vegas - September 10th 2022 - Jeff Bottari - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2025, 11:00 Uhr

Der Schlagzeuger der Rockband verrät, dass sich die Bandmitglieder heute so nah wie nie zuvor sind.

Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee ist überzeugt, dass die Rocker nach 45 gemeinsamen Jahren „enger verbunden sind als je zuvor“.

Die Band, die 1981 gegründet wurde, ist auch nach mehr als vier Jahrzehnten noch erfolgreich. Tommy verglich ihre lange Beziehung mit einer Ehe, da sie Höhen und Tiefen erlebt und diese stärker denn je überstanden haben. In einem Interview mit YouTube-Star Bonnie Laufer erklärte der 63-Jährige: „Nun ja, wie jede gute Bruderschaft oder Ehe – oder wie auch immer man es nennen will – haben wir natürlich unsere Momente. Das eine, was für uns gerade sehr aufregend ist, ist [der neue Gitarrist] John 5.“

Der Musiker fügte hinzu: „Mit allem Respekt gegenüber [dem ursprünglichen Gitarristen] Mick Mars: Als [John 5] dazukam, hat er bei allen ein Feuer entfacht. Es war einfach neue Energie, neues Feuer.“ Das sei unglaublich inspirierend für die Bandmitglieder gewesen. „Und davon zehren wir – wir alle. Deshalb sind wir jetzt tatsächlich enger zusammen als jemals zuvor“, erzählte er.

Auf die Frage, wie es ihnen gelungen sei, 45 Jahre lang zusammenzubleiben, verriet Tommy: „Ich weiß es nicht. Ich kneife mich jeden Tag. Wirklich. Allein die Tatsache, dass wir noch hier sind und das alles immer noch machen – und dass unsere Fans so großartig sind.“ Der Drummer zeigte sich tief beeindruckt von der Treue der Mötley Crüe-Anhänger. „Wir haben alle viel Glück und sind gesegnet, denn so etwas passiert nicht oft. Wirklich nicht“, betonte er.

Tommy fügte hinzu, dass er noch immer versucht, die alten Hits bei jedem Auftritt anders klingen zu lassen. „Es gibt Musiker, die spielen diese Songs immer wieder exakt gleich – tausende Male. Wir als Künstler müssen es für uns selbst auch frisch halten“, erläuterte er. „Es gibt nichts Schlimmeres, als einer Band zuzusehen, die ihren Job nur noch routiniert abspult.“