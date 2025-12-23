Stars Travis Kelce beim ersten Anblick von Taylor Swift ‚verzaubert‘

Bang Showbiz | 23.12.2025, 18:00 Uhr

Travis Kelce war „wie verzaubert“, als er Taylor Swift zum ersten Mal in einem Konzert sah.

Der Tight End der Kansas City Chiefs schrieb seiner heutigen Verlobten einen romantischen Brief vor den letzten drei Shows ihrer ‚Eras‘-Tour in Vancouver im Dezember 2024. In der Nachricht erinnerte er sich daran, wie sehr ihn der Anblick der ‚Fate of Ophelia‘-Sängerin im Juli 2023 im Arrowhead Stadium in Missouri verändert habe.

In der neu veröffentlichten sechsten Episode der Doku-Serie ‚Taylor Swift: The End of an Era‘ mit dem Titel ‚Remember This Moment‘ las die 36-jährige Pop-Ikone den Brief von Travis ihrer Mutter Andrea Swift vor. Vor einem großen Strauß weißer Rosen sitzend, las Taylor: „So viele unglaubliche Erinnerungen auf dieser Tour, aber meine liebste ist, dich zum ersten Mal in einem Konzert zu sehen und von einer Frau, die mich nicht einmal kennt, verzaubert und völlig umgehauen zu werden.“ Selbstsüchtig bedankte sich Travis, dass Taylor diese legendäre Tour geschaffen habe. Sie las weiter: „Und danke an Robert [Allen], der dafür gesorgt hat, dass du auch in Kansas City, Missouri, Halt machst. Diese Nacht in KC war der Anfang davon, dass ich die Liebe meines Lebens getroffen habe.“ Taylor schien den Rest der Nachricht dann still zu lesen und rief schließlich: „Oh mein Gott! So viel zum Thema keine Emotionen bei den letzten drei Shows.“

Eine frühere Episode enthüllte, dass Taylors Mutter als Kupplerin fungierte. Im Gespräch mit ihrer Mutter sagte Taylor: „Also rufst du mich an mit diesem Tonfall: ‚Hey, ich weiß, du wirst darauf nicht gut reagieren, aber da ist ein Typ …‘ Du hast etwas gesagt wie: ‚Du musst anfangen, etwas anders zu machen.'“ Andrea wollte tatsächlich mehr über Travis erfahren, nachdem er in seinem Podcast über Taylor gesprochen hatte. Sie sagte: „Ich schaue mir Schlagzeilen an und stöbere im Internet, und ich sehe, dass dieser Typ zu deiner Show gekommen ist und ein Freundschaftsarmband mitgebracht hat und dich treffen wollte. Also rufe ich meinen Cousin Robin an, unseren Chiefs-Experten, und sage: ‚Erzähl mir etwas über diesen Travis Kelce.‘ Sie sagt: ‚Oh mein Gott, er ist der netteste Typ! Und er liebt seine Mutter wirklich.‘ Und ich dachte: ‚Ding, ding, ding, ding.‘ Und dann sagte ich: ‚Wie um alles in der Welt bringe ich sie dazu, ihn zu treffen?'“