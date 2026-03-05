Stars Travis Kelce: Das wird er im Ruhestand am meisten vermissen

Travis Kelce - February 2025 - Caesars Superdome - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2026, 18:00 Uhr

Der Tight End reflektiert darüber, was ihm nach dem Ende seiner Karriere als Football-Spieler fehlen wird.

Travis Kelce wird es vermissen, „mitten im Gefecht zu stehen“, wenn er seine Karriere in der NFL beendet.

Diesen Monat läuft der Zweijahresvertrag des Football-Stars bei den Kansas City Chiefs aus. Zwar hat der Tight End noch keine offizielle Entscheidung über seine sportliche Zukunft getroffen. Doch Travis denkt bereits darüber nach, was ihm am meisten fehlen wird, wenn er seine Football-Schuhe endgültig an den Nagel hängt.

Im Podcast ‚New Heights‘, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce moderiert, verriet der 36-Jährige: „Es sind diese Momente in den großen Spielen. Dieses Gefühl, über sich hinauswachsen zu müssen, für 70.000 Menschen da zu sein, die alle auf dich zählen – zusätzlich zu den Jungs, mit denen du in den Krieg ziehst, mit denen du Seite an Seite kämpfst.“ Diese Szenen, in denen man im Eifer des Gefechts stehe und über sich hinauswachse, werde er nach dem Ende seiner aktiven Football-Karriere nie wieder erleben.

Dass er die Kansas City Chiefs in 13 NFL-Saisons zu drei Super-Bowl-Teilnahmen geführt hat, wird Travis für immer in Ehren halten. „Das sind die Dinge, die man am meisten schätzt“, betonte der Verlobte von Taylor Swift. „Besonders wenn man das Glück hat, in die Playoffs zu kommen und weit zu kommen – dieses Gefühl der Zufriedenheit und des Erfolgs, wenn sich all die harte Arbeit endlich auszahlt. Ich denke, das werde ich am meisten vermissen.“

Bereits im November hatte Travis angekündigt, bis Anfang März eine Entscheidung über seine Zukunft treffen zu wollen. Jason riet seinem Bruder kürzlich, sich „eine Weile vom Spiel zu distanzieren“, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft. Der ehemalige NFL-Star, der 2024 selbst seinen Rücktritt bekannt gab, betonte, wie wichtig es sei, sich Zeit zu nehmen – und zunächst die letzten Spiele der Saison mit Teamkollegen und Trainern bewusst zu genießen.