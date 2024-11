Stars Travis Kelce: Er scherzt über die Gründung einer Familie

Travis Kelce - October 2024 - Getty Images - Kansas City Chiefs BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2024, 16:00 Uhr

Travis Kelce scherzte darüber, dass er Kinder haben sollte, um „brillant zu werden“.

Der 35-jährige NFL-Spieler, der mit Popstar Taylor Swift liiert ist, witzelte, er werde über die Gründung einer Familie nachdenken, nachdem Ryan Fitzpatrick, einer der prominenten Kandidaten seiner ,Are You Smarter Than A Celebrity?‘-Quizshow behauptete, Elternschaft mache Menschen „weiser“.

In der Episode der Prime Video-Serie von dieser Woche fragte Kelce: „Ist es das, was passiert, wenn man Kinder hat? Man wird schlauer? Mann, das ist alles, was ich machen muss, um brillant zu werden?“ Der ehemalige NFL-Star Ryan antwortete: „Bekommt einfach ein Baby“, woraufhin das Publikum zu jubeln anfing. Unterdessen wird Travis‘ Partnerin Taylor laut seiner Mutter Donna wahrscheinlich nicht zu Thanksgiving zu ihm und seiner Familie stoßen können. Die 34-jährige Sängerin hatte die vergangenen Feiertage ohne den Kansas City Chiefs-Star verbracht, wobei seine Mutter wegen ihres „vollen“ Terminplans mit ihrer „Eras Tour“ nicht glaubt, dass Swift dieses Jahr mit dabei sein wird. Auf die Frage, ob sie ein großes Familienfest planen würden, bestand Donna darauf, dass sie nicht viel unternehmen würden, weil Travis am nächsten Tag ein Footballspiel hat.