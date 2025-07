Stars Travis Kelce: Er will zeigen, wie ernst es ihm mit Taylor Swift ist

26.07.2025

Der Football-Spieler will seine Liebe zu dem Pop-Superstar nicht verstecken.

Travis Kelce hat Fotos von sich und Taylor Swift auf Instagram gepostet, weil er zeigen wollte, „wie ernst es zwischen ihnen geworden ist“.

Der Kansas City Chiefs-Star teilte kürzlich eine Fotoreihe auf seinem Social-Media-Account. Zum allerersten Mal waren auch Bilder seiner berühmten Freundin dabei. Ein Insider verriet gegenüber dem ‚PEOPLE‘-Magazin: „Das war kein Zufall. Es war beabsichtigt. Sie waren auf ihre eigene Weise bisher eher privat, aber das war seine Art zu zeigen, wie ernst es zwischen ihnen geworden ist.“ Der Vertraute betonte: „Sie sind gerade an einem richtig gefestigten Punkt und harmonieren besser denn je.“

Travis teilte dreizehn Bilder, auf denen er mit Freunden und Familie posiert. Auf sieben davon ist auch Taylor zu sehen. Zu dem Beitrag schrieb der Tight End: „Hatte ein paar Abenteuer in der Off-Season.“ Rapper Flavor Flav kommentierte: „Die ganze Welt freut sich für euch… Möge Gott euch und eure Familien weiterhin mit Glück und purer Freude segnen.“ Auch der offizielle Account der Kansas City Chiefs hinterließ einen Kommentar: „Was wir lieben: Travis glücklich zu sehen.“

Vergangenes Jahr hatte die Popsängerin erstmals selbst ein Foto von Travis auf ihrem Profil geteilt. Dabei handelte es sich um ein Selfie mit ihm, Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte bei ihrem ersten London-Konzert der ‚Eras Tour‘ im Wembley-Stadion.

In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigte Taylor Unterstützung für Travis‘ neuen Film ‚Happy Gilmore 2‘. Darin spielt der Football-Star an der Seite von Adam Sandler mit. Die ‚Cruel Summer‘-Interpretin teilte ein Foto des Filmplakats und schrieb: „‚Happy Gilmore 2‘ hat mich den ganzen Film über laut lachen und jubeln lassen. Absolut sehenswert. 13/10 – schaut es euch auf Netflix an, so schnell ihr könnt.“