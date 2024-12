Stars Travis Kelce: Große Pläne für Taylor Swifts 35. Geburtstag

Taylor Swift And Travis Kelce - SoHo - New York - 11 10 24 - TheStewartOfNY - GC Images - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 09:00 Uhr

Der Star soll planen, den 35. Geburtstag der Sängerin „zu etwas ganz Besonderem“ zu machen.

Travis Kelce soll planen, Taylor Swifts 35. Geburtstag „zu etwas ganz Besonderem“ zu machen.

Der Tight End der Kansas City Chiefs, der am 5. Oktober 35 Jahre alt wurde, soll sich etwas Besonderes für Taylors Geburtstag ausgedacht haben, während das Paar bald 17 gemeinsame Monate feiern wird.

Swift wird ihre rekordbrechende ,Eras Tour‘-Tournee am 8. Dezember beenden. Ein Insider sprach in einem Interview mit ,Page Six‘ über Kelces‘ Pläne vor dem Geburtstag des Stars am 13. Dezember und verriet: „Das ist ein runder Geburtstag für Taylor, also will er ihn zu etwas ganz Besonderem machen. Travis hat nur einigen seiner engsten Vertrauten verraten, was er für Taylor plant, da er keine Überraschung verderben möchte.“ Der Insider fügte hinzu, dass der Sportler„schon seit einiger Zeit Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke für Taylor“ kaufen würde. Der Insider enthüllte: „(Er ist) nicht der Typ, der diese Dinge bis zur letzten Minute aufschiebt, also kauft er schon seit einigen Monaten hier und da Sachen, wann immer er die Gelegenheit dazu hat. Einige der Geschenke sind Dinge, von denen Taylor beiläufig erwähnte, dass sie sie gerne hätte.“