Travis Scott würde Houston nach der Tragödie von Astroworld „gerne“ dabei helfen,“zu heilen“.

Der 34-jährige Rapper war im November 2021 Headliner des Festivals in seiner texanischen Heimatstadt, als eine Massenpanik vor der Bühne 10 Menschen das Leben kostete und Tausende weitere Menschen zu Schaden kamen. Er möchte den Einheimischen gerne bei ihrer Trauer helfen, möchte aber keine Situation „erzwingen“.

Er sagte gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Als ich dieses Festival veranstaltete, wollte ich meiner Heimat etwas zurückgeben, und wenn man zurückblickt, ist es so, als wäre eine Zeit, die eigentlich so schön sein sollte, einfach schiefgelaufen. Ich würde gerne diese [Schmerzen] in der Stadt heilen. Aber ich möchte auch, dass die Menschen dafür empfänglich sind. Ich möchte keine Rezeption erzwingen.“

Scott – dessen richtiger Name Jacques Webster ist – glaubt, dass die Tragödie zu falschen Vorstellungen über ihn geführt hat. „Durch diese Erfahrung gibt es meiner Meinung nach eine verzerrte Sichtweise darauf, wer ich bin und was mir wichtig ist“, so Scott. Auf die Frage, was er denen sagen würde, die ihn persönlich für das Geschehene verantwortlich machen, fügte er hinzu: „Ich würde ihnen nichts sagen. Ich würde sie fragen. Manchmal, wenn ich etwas von dem Mist lese oder sogar höre, den die Leute schreiben, weiß ich nicht einmal, ob sie das selbst glauben. Ich glaube, es gab schon immer diese verzerrte Sichtweise auf mich. Und es ist meine Verantwortung, einfach weiter zu zeigen, wie ich wirklich bin.“