Stars Trennung von Cash Warren: Jessica Alba lernt, das Leben ‚einfach geschehen zu lassen‘

Jessica Alba - March 2025 - Vanity Fair Oscar Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin lässt die Dinge einfach auf sich zukommen, seit sie wieder Single ist.

Jessica Alba hat gelernt, das Leben „einfach geschehen zu lassen“, nachdem sie sich von Cash Warren getrennt hat.

Die 44-jährige Schauspielerin gab den Split im Januar bekannt. Zuvor war sie 16 Jahre mit ihrem Ex verheiratet. Zusammen haben Jessica und Cash drei Kinder: Honor (17), Haven (13) und Hayes (7). Einen Monat später reichte der Hollywoodstar die Scheidung ein und gab den 27. Dezember 2024 als Trennungsdatum an. Rückblickend auf ihr Leben seit der Trennung sagte Jessica gegenüber ‚Extra‘: „Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen. Man versucht so viel zu planen, vor allem als Mutter. Man will ständig alles planen und kontrollieren. Und ich glaube, mit der Zeit erkennt man, dass das, was für einen bestimmt ist, auch tatsächlich seinen Weg zu einem findet. Manchmal muss man das Leben einfach geschehen lassen, sich selbst etwas gönnen und die Dinge fügen sich. Vertrau dem Prozess.“

Rund sechs Monate nach der Trennung von dem 46-jährigen Filmproduzenten wurde Jessica im Urlaub mit Marvel-Star Danny Ramirez (32) in Cancún, Mexiko, gesehen. Seitdem wurden sie mehrfach beim Turteln gesichtet. Cash freut sich derweil für seine Ex-Frau und sagte kürzlich gegenüber ‚TMZ‘: „Ich freue mich für sie. Ich kenne ihn nicht, aber er scheint ein guter Kerl zu sein.“ Auf die Frage, ob er selbst jemanden datet, antwortete er: „Nein, noch nicht. Sag Bescheid, wenn du jemanden kennst.“ Ende Juli wurden Jessica und Danny küssend vor dem ‚Beverly Glen Deli‘ in Beverly Hills gesehen.

Die ‚Honey‘-Darstellerin hatte die Trennung Anfang des Jahres offiziell über Social Media verkündet. Sie schrieb: „Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstfindung und Transformation, sowohl als Einzelperson als auch in der Partnerschaft mit Cash. Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe über die letzten 20 Jahre gewachsen sind, und nun ist es an der Zeit, dass wir als Individuen ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung beginnen. Wir gehen mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt füreinander auseinander und werden für immer Familie bleiben. Unsere Kinder stehen für uns an erster Stelle, und wir bitten in dieser Zeit um Privatsphäre.“