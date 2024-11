Donald Trump ist zum 47. Präsidenten der USA gewählt worden und sorgt damit sowohl unter den US-Promis als auch den deutschen Stars für gemischte Reaktionen. "Ich hasse euch alle", fand beispielsweise Musikerin Cardi B klare Worte.

Die Wahl von Donald Trump (78) zum 47. Präsidenten der USA beschäftigt die Welt und hat auch zahlreiche Promi-Reaktionen hervorgerufen. US-amerikanische sowie deutsche Stars äußerten sich in den sozialen Medien zum Sieg des Republikaners. Besonders drastisch drückte sich Sängerin Cardi B (32) auf ihrem Instagram-Account aus: "Ich hasse euch alle sehr", war dort nach der Verkündung des Wahlergebnisses zu lesen.

Eine besonders wütende Tirade kam von Supermodel Cara Delevingne (32). Sie rief ihre Freunde mit einem Text in ihrer Instagram-Story dazu auf, den Republikanern "vier Jahre Hölle" zu bereiten. Vertreter der Partei bezeichnete sie in ihrem Post unter anderem als Faschisten, Frauenfeinde und Lügner.

Schauspielerin Christina Applegate (52) zeigte sich auf X (ehemals Twitter) ebenso fassungslos. "Warum????? Mein Kind weint, weil es fürchtet, dass seine Rechte als Frau beschnitten werden. Warum? Und wenn ihr das unterstützt, folgt mir bitte nicht", schrieb sie. "Riverdale"-Star Lili Reinhart (28) brachte in ihrem Tweet ihr Mitgefühl für die Frauen zum Ausdruck, die Trump sexuelle Übergriffe vorwerfen. Sie könne sich nicht vorstellen, wie es für sie sei, "zu sehen, dass Millionen für ihren mutmaßlichen Missbraucher stimmen. Mein Herz bricht für diese Frauen."

I cannot fathom the feeling of the women who came forward about their sexual assault at the hands of Trump. Seeing millions of people vote for their abuser.

My heart absolutely breaks for these women. I believe you, and I am so sorry.

— Lili Reinhart (@lilireinhart) November 6, 2024