Die Helene Fischer-Show, ... TV-Tipps am 1. Weihnachtsfeiertag

"Die Helene Fischer-Show": Alvaro Soler und Helene Fischer. (cg/spot)

SpotOn News | 25.12.2024, 06:01 Uhr

Im ZDF bittet Helene Fischer zu ihrer großen Weihnachtsgala. Das Erste zeigt die Neuverfilmung von "Ronja Räubertochter" als Serie. Außerdem muss sich Timothée Chalamet als junger Adliger auf dem Wüstenplaneten "Dune" (ProSieben) beweisen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Helene Fischer-Show, Show

Ein festlicher Weihnachtsabend erwartet die Zuschauer: Helene Fischer präsentiert auch 2024 ihre beeindruckende Show aus der Messehalle Düsseldorf, begleitet von nationalen und internationalen Stars. Besondere Highlights sind die exklusiven Duette der Sängerin, unter anderem mit Deutschlands Shootingstar Ayliva, dem beliebten Entertainer Hape Kerkeling und dem internationalen Superstar Robbie Williams. Zusätzlich sorgt Liedermacher Reinhard Mey für eine Premiere, da er nach über 25 Jahren erstmals wieder in einer Fernsehsendung auftritt. Weitere Gäste sind Giovanni Zarrella, Alvaro Soler, Alina und der aufstrebende Künstler Gregor Hägele.

20:15 Uhr, Das Erste, Ronja Räubertochter, Abenteuerserie

Irgendwann im mittelalterlichen Schweden erwartet der Räuberhauptmann Mattis (Christopher Wagelin) freudig die Geburt seines Kindes. In einer stürmischen Nacht wird seine Tochter Ronja (Kerstin Linden) geboren und tritt als zukünftige Anführerin die Nachfolge der Räuberdynastie an. Ronjas Mutter Lovis (Krista Kosonen) gibt ihrer abenteuerlustigen Tochter die Freiheit, die Wälder selbstständig zu erkunden. Doch in diesen Wäldern lebt auch Mattis' Erzfeind Borka (Sverrir Gudnason), der mit seiner Bande durchziehende Händler überfällt.

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, Dune, Sci-Fi

Im Jahr 10191 hängt das Überleben der Menschheit von einer Substanz namens Spice ab, die nur auf dem gefährlichsten Planeten des Universums existiert. Der junge Paul Atreides (Timothée Chalamet) übernimmt eine gefährliche Mission, bei der alles auf dem Spiel steht.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special, Quizshow

Im ersten Weihnachts-Special von "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch erwartet die Kandidaten ein festlich dekoriertes Studio mit besonderen Joker-Geschenken. Acht Teilnehmer haben die Wahl zwischen der Sicherheitsvariante mit drei Jokern und einer 16.000-Euro-Sicherheitsstufe oder der Risikovariante mit vier Jokern. Danach können sie einen Joker-Stern auswählen, in dem sich einer von drei zusätzlichen Jokern verbirgt.

20:15 Uhr, RTLzwei, Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben, Actionthriller

Polizist John McClane (Bruce Willis) gerät erneut in brenzlige Situationen. Dieses Mal reist er nach Moskau, um seinen Sohn Jack (Jai Courtney) aus dem Gefängnis zu holen. Doch bei der Anhörung gerät alles außer Kontrolle: Nach einer Explosion im Gericht flieht Jack zusammen mit dem russischen Mitangeklagten Kamarov (Sebastian Koch). John nimmt die Verfolgung auf, doch schwer bewaffnete Gangster sind ihnen dicht auf den Fersen.