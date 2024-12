Tatort, Das Traumschiff, ... TV-Tipps am 2. Weihnachtsfeiertag

"Tatort: Made in China": Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) und seine Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) sind alarmiert. (cg/spot)

SpotOn News | 26.12.2024, 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) wird eine junge Frau ohne Gedächtnis festgenommen. Das "Traumschiff" (ZDF) nimmt Kurs auf die USA und in Sat.1 sind die quirligen Minions "Auf der Suche nach dem Mini-Boss".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Made in China, Krimi

In einem Asia-Laden wird eine verwirrte junge Frau (Klara Lange) verhaftet. Sie ist blutverschmiert, hält ein Messer in der Hand und wirkt völlig außer sich. Steht sie tatsächlich hinter einem Mord? Und welche Rolle spielt der "chinesische Hund", der angeblich alles beobachtet hat? Die Dortmunder Mordkommission hat zunächst keine Hinweise. Doch eine goldene Halskette der Frau bringt den entscheidenden Hinweis. Ein Juwelier identifiziert das Schmuckstück, das er vor Jahren für die wohlhabende Stahldynastie-Familie Haiden in Dortmund angefertigt hat.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Hudson Valley, Urlaubsserie

Auf der Fahrt ins Hudson Valley nimmt Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) eine besondere Familie an Bord, nämlich die des Reeders Hendrik Hansen (Peter Kremer). Oskar Schifferle (Harald Schmidt) bemüht sich, den Aufenthalt der Gäste so perfekt wie möglich zu gestalten, während Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) die Begegnung mit gemischten Gefühlen erwartet. Jahre zuvor steuerte er betrunken ein Schiff, was ihm seitdem trotz seiner Bemühungen, alles richtig zu machen, eine Beförderung durch Hansen unmöglich machte.

20:15 Uhr, Sat.1, Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss, Animation

Der zwölfjährige Gru verfolgt ehrgeizig seinen Traum, der größte Bösewicht der Welt zu werden. Unterstützt wird er dabei von den loyalen Minions, die ihm bei seinem Vorhaben zur Seite stehen. Doch als Gru es mit einer Gruppe Superschurken zu tun bekommt, müssen die kleinen gelben Helfer zeigen, was sie wirklich draufhaben.

20:15 Uhr, kabel eins, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Action-Abenteuer

1957 in Nevada: Der Archäologe und Professor Indiana Jones (Harrison Ford) und sein Freund Mac (Ray Winstone) geraten in die Hände sowjetischer Agenten unter der Leitung der skrupellosen Irina Spalko (Cate Blanchett). Sie zwingen Indy, eine mysteriöse Kiste in einem abgelegenen Lagerhaus zu identifizieren. Nach einer spektakulären Flucht stößt Indy auf Hinweise zu einem sagenumwobenen Kristallschädel, der in Peru verborgen sein soll.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special, Quizshow

Auch im zweiten Weihnachts-Special von "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch erwarten die Kandidaten im festlich geschmückten Studio besondere Joker-Überraschungen. Acht Teilnehmer können wählen, ob sie mit der Sicherheitsvariante von drei Jokern und einer 16.000-Euro-Sicherheitsstufe oder mit der Risikovariante von vier Jokern spielen möchten. Anschließend dürfen sie einen Joker-Stern auswählen, der einen von drei zusätzlichen Jokern enthält.