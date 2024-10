Mord mit Aussicht, The Piano, ... TV-Tipps am Dienstag

"Mord mit Aussicht: Tag der Abrechnung": Michelle Amsel (Leonie Wesselow, l.) und Gisela Rösler (Johanna Gastdorf) dringen während eines Gottesdienstes in die Hengascher Kirche ein. (cg/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 06:00 Uhr

In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) legt sich Marie Gabler mit zwei Gangsterinnen an. Das ZDF zeigt die Doku "Die Wagenknecht-Story" und auf VOX startet die neue Musikshow "The Piano".

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Tag der Abrechnung, Krimiserie

Nach dem Desaster in Köln kehrt Marie (Katharina Wackernagel) nach Hengasch zurück. Ihre Pläne, in die Großstadt zu gehen, scheinen weiter entfernt als je zuvor, und auch ihre Beziehung zu Gisbert (Kai Schumann) scheint endgültig vorbei zu sein. Zu allem Überfluss schwärmt ihre Mutter Uschi (Petra Welteroth) von der Geburt ihres ersten Enkelkindes, was für Marie das Fass zum Überlaufen bringt. Sie beschließt, loszulassen. Doch als Jenny (Eva Bühnen) ihr von der Rückkehr der Gangsterinnen nach Hengasch berichtet, ist Maries Jagdfieber sofort wieder da. Die ältere Gangsterin Rösler (Johanna Gastdorf) ist eine alte Bekannte, die gnadenlos vorgeht. Für Marie ist klar: Rösler könnte ihr Weg zurück nach Köln sein.

20:15 Uhr, ZDF, Die Wagenknecht-Story, Doku

Es war ein riskanter Schritt, doch er zahlte sich aus: 2024 gründet Sahra Wagenknecht, die frühere Fraktionschefin der Linken, ihre eigene Partei, die ganz auf sie zugeschnitten ist. Schon bei den Europawahlen erzielt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erste Erfolge. Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am 1. September 2024 erreicht die Partei auf Anhieb zweistellige Ergebnisse und zieht in die Landtage ein. Die Dokumentation beleuchtet, wie das BSW strategisch entwickelt wurde, welche Unterstützer hinter dem Erfolg stehen und wie die Partei die politische Landschaft in Deutschland verändert.

20:15 Uhr, VOX, The Piano, Musikshow

Das neue Musikformat gibt talentierten Klavierspielern, die bislang im Verborgenen blieben, die Chance, ihr Können zu zeigen, und erzählt die bewegenden Geschichten über ihr Leben und ihre Leidenschaft fürs Klavier. In sechs Folgen präsentieren die Pianisten ihre Fähigkeiten an öffentlichen Orten. Die beiden Musikstars Mark Forster und Igor Levit verfolgen die Auftritte aus dem Verborgenen, kommentieren die Darbietungen und wählen ihre Favoriten aus. Annika Lau moderiert die neue Show.

20:15 Uhr, Tele 5, Der Mandant, Krimidrama

Anwalt Haller (Matthew McConaughey) hat bei Polizei und Staatsanwaltschaft keinen guten Ruf, da er oft die Schwächen des Rechtssystems nutzt, um für seine meist schuldigen Mandanten günstige Vereinbarungen herauszuholen. Doch Louis Roulet (Ryan Phillippe) scheint anders zu sein: Ihm wird vorgeworfen, eine Prostituierte vergewaltigt und ermordet zu haben, doch es könnte sein, dass sie ihn hereingelegt hat. Ein alter Fall wirft allerdings plötzlich ein neues Licht auf den aktuellen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und das Verhängnis der Liebe, Krimi

Die Leiche von Nadine Ullrich wird in einem Park gefunden. Die junge Frau arbeitete als Assistentin des angesehenen Psychotherapeuten Jörg Korfmann (Peter Jordan) in Köln. Brand (Mariele Millowitsch) und Simmel (Hinnerk Schönemann) übernehmen die Ermittlungen und erfahren, dass Nadine Konflikte mit ihrem Chef hatte. Als sie Korfmann aufsuchen, treffen sie auf seinen Patienten Detlef Stelzer. Als dieser erfährt, dass Nadine ermordet wurde, flieht er. Stelzer, der als gewalttätig verurteilt wurde, gilt als äußerst gefährlich.