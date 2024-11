Joko & Klaas gegen ProSieben, ... TV-Tipps am Dienstag

"Joko & Klaas gegen ProSieben": Joko Winterscheidt (l.) und Klaas Heufer-Umlauf. (cg/spot)

SpotOn News | 05.11.2024, 06:01 Uhr

Auf ProSieben stellen sich Joko und Klaas wieder dem Kampf um Sendezeit. Die "Kanzlei" (Das Erste) verteidigt ein Nudisten-Paar. In "Marie Brand und die Liebe zu viert" (ZDFneo) gibt das Liebesleben eines ermordeten Kochs Rätsel auf.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Wie werden sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in einem Spiel namens "Bloeuf Stroganoff" gegen Anke Engelke und Bastian Pastewka behaupten? Schaffen es Axel Stein und Paul Janke, für ProSieben im "Future Fußball" zu punkten? Joko und Klaas treten erneut gegen ihren Haussender ProSieben an, um sich 15 Minuten freie Sendezeit in einem ungleichen Duell zu erkämpfen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Nackte Tatsachen, Anwaltsserie

Markus Gellert (Herbert Knaup) verteidigt Charlies Bruder, dem fälschlicherweise eine Mitwirkung bei einem bewaffneten Raubüberfall vorgeworfen wird. Parallel dazu vertritt Isa von Brede (Sabine Postel) ein Nudisten-Pärchen, das ein Theaterstück in einem Altenheim aufgeführt hat – und dabei unbekleidet war, was einer alten Dame einen Schock versetzte.

20:15 Uhr, kabel eins, Leg dich nicht mit Zohan an, Komödie

Zohan (Adam Sandler) ist der gefährlichste Agent des israelischen Mossad, der für seine Fähigkeiten hoch angesehen ist – was seinem Erzfeind Phantom (John Turturro) gar nicht gefällt. Doch Zohan täuscht seinen Tod vor und taucht in New York unter, um dort seinen Traumjob als Friseur zu verwirklichen. In Dalias (Emmanuelle Chriqui) Salon findet er sowohl seine Berufung als auch die Liebe, aber seine Vergangenheit holt ihn ein.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und die Liebe zu viert, Krimi

In einem Parkbrunnen in Köln wird der Catering-Koch Silvio Meinert (Johannes Suhm) tot aufgefunden. Die Ermittler Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) beginnen ihre Untersuchungen. Dabei erfahren sie, dass der Verstorbene in einer polyamoren Beziehung lebte. Silvio führte eine offene Dreierbeziehung mit der Ärztin Laura (Idil Üner) und dem Geschäftsmann Andi (Marcus Mittermeier).

21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Ausgeträumt, Krankenhausserie

Dr. Brentano (Thomas Koch) behandelt die Tierpflegerin Henriette Friebel (Nadine Wrietz), die nach einem Löwenangriff mit einer schweren Verletzung am Bein in die Sachsenklinik kommt. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass Henriette an Depressionen leidet. Da Lukas Globisch (Frederik Götz) bald einen Arbeitsvertrag mit der Klinik unterschreiben wird, zieht Dr. Brentano ihn als psychiatrischen Berater hinzu. Lukas ordnet an, die Antidepressiva abzusetzen und startet eine Gesprächstherapie, was zu einem Konflikt mit Dr. Brentano führt.